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Haberler Galeri HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:27

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giren 7'li koalisyon her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti. Koçali, "KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimlere 7'li koalisyon, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giriyor.

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

HDP VE KANDİL'DEN AÇIK DESTEK

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.

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HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'in partisi HDP'yi ziyaretinin ardından PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimleri Kılıçdaroğlu'na destek olunması yönünde açıklamalarda bulundu.

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile görüşmesine göz yuman sözde milliyetçi İYİ Parti'den ise skandal görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

HDP'Lİ İSİMDEN 7'Lİ KOALİSYONA ÇAĞRI: ARTIK GİZLEMEYİN

Muhalefet kanadı her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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