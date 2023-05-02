Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:27

HDP’li Filiz Koçali, 7’li koalisyona seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giren 7'li koalisyon her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti. Koçali, "KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.