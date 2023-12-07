HDP’li Sevilay Çelenk Özen TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda provokasyona soyundu. Türkiye'yi ayağa kaldıran TikTok'taki ahlaksız videoları savunan Özen, "Bir kadının memesinin görünmesi üzerinden toplumsal ahlak konuşuluyor. Kadın memesi öyle korkunç bir şey değil. Plajlar kadın memesi kaynıyor." dedi. HDP'li vekil, komisyon üyelerinin çocukların olumsuz etkilenmesi ile ilgili serzenişlerine de karşı çıktı, "Herkes burada çocuklar üzerinden ya da aile yapısı üzerinden bir süreci konuşuyor. Sizin toplumsal ahlaka bakışınız ile aileye bakışınız ile benim görüşüm aynı değil." ifadelerini kullandı.