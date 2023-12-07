HDP’li Sevilay Çelenk Özen TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!

TİKTOK'TAKİ AHLAKSIZ VİDEOLARA SAHİP ÇIKTI

HDP'li Sevilay Çelenk Özen, Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Türk aile yapısından ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seren bir konuşma yaptı. Komisyon üyelerinin aile yapısı ve çocukların korunması ile ilgili sözlerini eleştiren Özen şu ifadeleri kullandı:

Herkes burada çocuklar üzerinden ya da aile yapısı üzerinden bir süreci konuşuyor. Sizin toplumsal ahlaka bakışınız ile aileye bakışınız ile benim görüşüm aynı değil. AK Parti bu ülkenin yüzde 35'ini temsil ediyor.