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Haberler Galeri Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti'de anket süreci başladı
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 07:08

Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti'de anket süreci başladı

AK Parti, temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçti. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimleri için anket süreci başladı.

Fatma GÖKSU
Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti’de anket süreci başladı

Aday belirleme süreci için isimli anketlere başlayan AK Parti'de belediyeler de anket yaptırıyor. Temayül yoklamasında çıkan isimler ile oylamada bulunmayıp şehrin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket yapılacak.

Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti’de anket süreci başladı

Belediyelerin nüfus yoğunluğu ve büyüklüğüne göre belirlenen sayıda aday adayı isimler Başkan Erdoğan'a iletilecek. Anketlerde başta büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belde belediyeleri de dahil yerel seçimlerde kimin aday gösterilmesi gerektiği seçmene soruluyor.

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Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti’de anket süreci başladı

Ar-Ge başkanlığının isim bazlı anketlerine ek olarak büyükşehir belediye başkanları da isim önerilmesi için anket çalışması yapıyor. Bu kapsamda ilçe belediye başkan adayları için belediyelerin yaptıracağı anket çalışması 5 Ocak'a kadar sürecek.

Bu anketlerde temayül yoklamalarında ismi olan aday adaylarıyla birlikte şehrin sosyolojik ve seçmen davranışlarına göre önde gelen isimleri aday olmak istiyorsa onlar da yer alıyor.

Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti’de anket süreci başladı

SONUÇLAR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Belediye başkanlıklarının yaptırdıkları anketlerde mayıs seçim sonuçlarına bakılarak seçmen profili üzerinden adaylar önerilecek. Nüfus yoğunluğuna göre aday adayı sunulacak.

Hedef zafere götürecek adaylar! AK Parti’de anket süreci başladı

Nüfusu az olan belediyeler için 2 aday önerilirken, nüfus yoğunluğu fazla olan belediyeler için en fazla 4 aday adayının ismi yer alacak. Çıkan sonuçlar bir rapor halinde Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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