İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

''MİLLETİMİZİN ZOR ANINDA HEP YANINDA OLDUK''

AK Parti kültüründe istişare olduğunun altını çizen Murat Kurum, "Biz bir masa etrafında toplanır, o masa etrafında karar alır, o kararları da hep uygulayan tarafta oluruz. Nitekim yaşadığımız tüm afetlerde bu anlayışla Kastamonu'muzda, Rize'mizde, Giresun'umuzda yaşanan sellerde 2 saat sonra oraya gittik. Ellerimizi oradaki afetzede kardeşlerimizin elinden hiç ayırmadık. Orada beraber üzüldük, beraber ağladık ve mücadelemizi de oradaki kardeşlerimizle birlikte verdik. Elazığ'da Malatya'da depremler oldu, güzel İzmir'imizde depremler oldu. Elazığ, Malatya, İzmir bizi kardeşi ilan etti. O şehre gittiğimde bir Gakkoş gibi beni bağrına basıyorlar. Elazığ'ın Kara Murat'ı diyorlar ve gittiğinizde o duyguyu, o samimiyeti hissediyorsunuz. Biz şuna söz verdik milletimizin en zor anında hep yanında olacağız dedik. Bugüne kadar 22 yıllık yolculuk eğer sürüyorsa milletimiz büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla, kararlı adımlarla yürüyorsa eğer bu anlayış sayesindedir, bu sevgi sayesindedir. O yüzden ben hep şunu söylüyorum 31 Mart akşamı İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya aday değilim, İstanbul'daki her evin, İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin evladı, kardeşi olmaya adayım. Çünkü Azerbaycanlı misafirimizin de ifade ettiği gibi kardeşin arasına kimse giremez. Kardeş iyi günde, kötü günde hep birbirine destek olur. Yeri gelir ekmeğini bölüşür, yeri gelir üstündeki kıyafeti çıkarır o kardeşine verir ve o kardeşlik hukuku sonuna kadar devam eder. O yüzden biz 31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi olmaya adayız ve onlarla hep birlikte el ele inşallah bu mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.