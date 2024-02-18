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Haberler Galeri İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:41

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Uluslararası Vuslat Platformu toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "İstanbul'daki her evin, İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin evladı, kardeşi olmaya adayım" ifadelerini kullandı. İstanbul'un 5 yılda tahrip edildiğini söyleyen Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti: Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu. Milletimizin sesine sağır kalmadık…

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Vuslat Platformu toplantısında konuştu. Vuslat Platformu'nun birçok alanda ortak tecrübe ve entelektüel birikimleri bir araya getirerek istifade ve istişareyi temel alan vicdani bir anlayışla hareket ettiğini söyleyen Kurum, ''Vuslat Platformu 13 yıldır ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında aynı gaye ve manevi değerler etrafında fikir ve gönül birliği yapan insanların bir araya geldiği müstesna bir okuldur. Medeniyetimizin yeniden inşası yolunda ilim, ahlak ve irfanı merkeze alan bir yaklaşımla evlatlarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin yetişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.'' dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

Böylesine önemli bir platformun, 1 Nisan'dan sonra İstanbul'un yükselişinde de çok değerli katkılar sağlayacağını belirten Kurum, ''Bu şehrin sizin vizyonunuza, ufkunuza, projeksiyonlarınıza çok ama çok ihtiyacı var. Şehirler, sadece betonlardan ibaret değildir. O betonlar ancak bir tasavvurla; bir ruhla karılınca felsefesi olan bir mimariye, bir kimliğe bürünürler. Şehir bir ruhtur, bu ruh aynı zamanda o şehirde yaşayan insanlar tarafından şehre adapte edilir.'' diye konuştu.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

İstanbul'da son 5 yılda büyük bir tahribat yapıldığını; şehrin kendi kimliğinden, tarihinden, ruhundan uzaklaştırıldığını dile getiren Kurum, ''İnsanıyla bağını koparan şehirler, kültürüyle, medeniyet tasavvuruyla, tarihiyle de bağını koparır. İşte bugün burada bulunan sizlerin, Uluslararası Vuslat Platformu'nun, entelektüel birikimiyle, irfanıyla, derin tecrübeleriyle bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul'umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız. Bu bakımdan 1 Nisan'dan sonra sizlere, sizin gibi bu şehir için değerler üreten kuruluşlarımıza, vakıflarımıza, derneklerimize kapılarımız, her zaman açık olacaktır. Bunu da özellikle belirtmek isterim.'' sözleriyle konuşmasına devam etti. İstanbul'u gençlerle birlikte yöneteceklerini söyleyen Kurum, "Biz gençlerimiz için bu mücadeleyi yaptığımızı ifade ediyoruz ancak gençlerimiz yarının değil bugünün de karar vericileri. Biz hep böyle yaklaştık olaya ve istiyoruz ki gençlerimiz ülkemizin geleceği adına bizim paydaşımız olsun. Beraber karar verelim. Beraber o mücadeleyi birlikte ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

''MİLLETİMİZİN ZOR ANINDA HEP YANINDA OLDUK''

AK Parti kültüründe istişare olduğunun altını çizen Murat Kurum, "Biz bir masa etrafında toplanır, o masa etrafında karar alır, o kararları da hep uygulayan tarafta oluruz. Nitekim yaşadığımız tüm afetlerde bu anlayışla Kastamonu'muzda, Rize'mizde, Giresun'umuzda yaşanan sellerde 2 saat sonra oraya gittik. Ellerimizi oradaki afetzede kardeşlerimizin elinden hiç ayırmadık. Orada beraber üzüldük, beraber ağladık ve mücadelemizi de oradaki kardeşlerimizle birlikte verdik. Elazığ'da Malatya'da depremler oldu, güzel İzmir'imizde depremler oldu. Elazığ, Malatya, İzmir bizi kardeşi ilan etti. O şehre gittiğimde bir Gakkoş gibi beni bağrına basıyorlar. Elazığ'ın Kara Murat'ı diyorlar ve gittiğinizde o duyguyu, o samimiyeti hissediyorsunuz. Biz şuna söz verdik milletimizin en zor anında hep yanında olacağız dedik. Bugüne kadar 22 yıllık yolculuk eğer sürüyorsa milletimiz büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla, kararlı adımlarla yürüyorsa eğer bu anlayış sayesindedir, bu sevgi sayesindedir. O yüzden ben hep şunu söylüyorum 31 Mart akşamı İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya aday değilim, İstanbul'daki her evin, İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin evladı, kardeşi olmaya adayım. Çünkü Azerbaycanlı misafirimizin de ifade ettiği gibi kardeşin arasına kimse giremez. Kardeş iyi günde, kötü günde hep birbirine destek olur. Yeri gelir ekmeğini bölüşür, yeri gelir üstündeki kıyafeti çıkarır o kardeşine verir ve o kardeşlik hukuku sonuna kadar devam eder. O yüzden biz 31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi olmaya adayız ve onlarla hep birlikte el ele inşallah bu mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!

''MİLLETİMİZİN SESİNE SAĞIR KALMADIK"

AK Parti'nin 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışı'nı anlatan Murat Kurum, bugüne kadar üzerine inşa ettikleri eser siyasetinin, hizmet anlayışının temelini oluşturan hassasiyetleri vurgulayarak, ''14 Ağustos 2001'den bu yana, 22 yıldır hep bu milletin değerlerine yaslandık ve öyle bugünlere geldik. O günden bugüne milletimizin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemini, bir siyaseti hâkim kıldık'' dedi. Bugüne kadar ki 3 temel şiarlarını ''Sinesinden çıktığımız aziz milletimizin sesine asla yabancı kalmadık. Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu. Siyaseti, kimin için ve ne için yaptığımızı asla unutmadık.'' diye anlatan Kurum, kendilerine oy versin vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan koruyacaklarını belirterek, ''Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk. Bu millete, bu milletin değerlerine, bu milletin farklı inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercihlerine en ufak bir saygısızlıkta bulunanın, en ufak bir dayatmada bulunanın aramızda asla yeri olmadı, olmayacak.

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