Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:41
İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul Türkiye’nin lokomotif şehridir!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Uluslararası Vuslat Platformu toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "İstanbul'daki her evin, İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin evladı, kardeşi olmaya adayım" ifadelerini kullandı. İstanbul'un 5 yılda tahrip edildiğini söyleyen Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti: Milletimizin üslubuyla siyasetimizin üslubu hep aynı oldu. Milletimizin sesine sağır kalmadık…