İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da tek riskli yapı bırakmayacağız!

"YOL ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE SESSİZCE ÇALIŞTIK"

Mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığına, dertlerin ise paylaşıldıkça azaldığına vurgu yapan Kurum, ''Asrın felaketine dair hala kalbimi acıtan ve bir ömür boyu da unutamayacağım acı hatıralarım var. Ben, depremin ilk anı itibarıyla Gaziantep'imizin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde olan bir kardeşinizim. Görev yaptığım 5 yıl boyunca, inanın çok acı gördüm. Bu acıları Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de gördüm.

Doğanyol'un, Pütürge'nin köylerinde gördüm. Abdullah Paşa mahallesinin daracık sokaklarında gördüm. Ben bu acıları Kastamonu Bozkurt'ta, Bartın'da, Artvin'de sellerde de; Antalya Manavgat'ta yangınlarda da yaşadım. '' diye konuştu.

Milletin zor anında hep yanında olduklarını ve yeni yuvalar yaparak milletin yanında durduklarını ifade eden Kurum, ''11 ilimizde gördüğüm, ilçelerde, köylerde yaşadığım şey; hepsinden başkaydı, hepsinden farklıydı, çok daha büyük bir acıydı. Deprem gününde o gülüşler, o neşeler yerini artık hüzne ve kedere bırakmıştı. Bu manzara karşısında biz, yol arkadaşlarımızla beraber acıyı içimize attık ve sessizce çalıştık" dedi.