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Giriş Tarihi: 01.03.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 18:30

İstanbul'da kim önde? Murat Kurum'dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı programda futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi. Önemli açıklamalar yapan Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok" dedi. Yapılan anketlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: Nisan gelecek dertler bitecek İstanbulluların yüzü gülecek!

BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programına katıldı. Futbolcular ve sanat camiası ile bir araya gelen Murat Kurum, önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

"KİMSEYLE ŞAHSİ MESELEMİZ YOK"

Beşiktaş denildiğinde akla ilk olarak milli değerlerin geldiğini söyleyen Kurum, "Beşiktaş'ımızdaki bu güzel buluşmaya hoş geldiniz. Serkan başkanımızla ne zaman konuşsak, Beşiktaş kimliğinden söz ediyoruz. Evet, Beşiktaş denildiğinde aklımıza bir duruş gelir, milli değerlerimize bağlılık gelir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesidir Beşiktaş. Beşiktaş deyince akla Dolmabahçe gelir, Milli Mücadele gelir, Cumhuriyetimize derin bir saygı ve sevgi gelir. İstanbul Fatih'in emaneti, Beşiktaş vefanın şehridir. Emanet; sahip çıkmaktır. Vefa, millete verdiğin sözünde sonuna kadar durmaktır. Bizim kimseyle şahsi bir meselemiz yok. Herkesin şahsına sonuna kadar saygılıyız. Ama biliyoruz ki, emanete sahip çıkmayanlarla; İstanbul'a vefası olmayanlarla bu kentler yönetilemez, insanlar mutlu edilemez. Çok açık ve net söylüyorum. Vefa giderse, cefa gelir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

"BİRİLERİ İSTANBUL'UN SEFASINI SÜRERKEN…"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a ve İstanbul'un sorunlarına ilgisiz olduğuna, İstanbulluların da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Murat Kurum, "Son 5 yılda İstanbul'umuzun düştüğü bu durum, birileri İstanbul'un, Beşiktaş'ın sefasını sürerken, bu şehrin sakinleri cefa çekmektedir. Her gün ulaşımda, ama metrobüs duraklarında ama metro beklerken, ama annelerimiz babalarımız evlerinde, huzursuz bir şekilde 'acaba deprem olur da benim evim hasar görür mü' endişesi içerisinde yaşıyor. Bugün İstanbul'u yöneten irade, verdiği vaatlerin çoğunu yerine getirmemiştir. İstanbul'umuz tüm uluslararası standartlara ve araştırma sonuçlarına göre hizmetsizlikle anılmaktadır" dedi.

İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

"MİLLETİMİZ ÇARESİZLİK İÇİNDE"

İstanbulluların şehir içi ulaşımda en büyük problemlerinden birinin taksi hizmetleri olduğunu ve mevcut İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulamadığını hatırlatan Murat Kurum, "Taksi sorununu çözememiş bir iradeden bahsediyoruz. Biz günlerdir sokaktayız. Gitmediğimiz ilçemiz yok. Her bir vatandaşımızı dinledik. Gittiğimiz her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm ve yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. İşte Serkan Başkanım da anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Aracını otoparka bırakıyor ve otoparkta bir daha yer bulamam endişesiyle aracını almıyor. Yani otoparka mı sahip çıksın, arabaya mı sahip çıksın? Böyle çaresizlik içinde milletimiz. Maalesef İstanbul bugün cefa çekmektedir. İstanbul'un bu kronikleşen sorunlarına artık kimsenin tahammülü kalmadı." diye konuştu.

İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

"İSTANBUL 31 MART'TA ÇOK NET DEĞİŞİM İSTİYOR"

Seçmenin projelerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Murat Kurum, İstanbul'un değişim ihtiyacını, "Türkiye Yüzyılı' projemizde, 10 başlık altında İstanbul'un her alanına ilişkin, sanayisi, turizmi, tarımı, sporu, deprem gerçeği, ulaşım çilesi, sosyal yardımdaki adaletsizlikler gibi İstanbul'a ilişkin hayallerimizi açıkladık. Gittiğimiz her ortamda da şunu görüyoruz: İstanbul artık 31 Mart'ta çok net bir şekilde değişim istiyor. 31 Mart'ta kendisiyle ilgilenen, şefkat gösteren bir belediyecilik anlayışı istiyor. Bu çok doğal bir şey. Yani İstanbul'da yaşayanların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, ilçe belediyesinden bu hizmetleri beklemesi en doğal hakkıdır. Bunu beklediklerini de vatandaşlarımız burada çok daha güzel şartlar içinde yaşama arzusunda." sözleriyle vurguladı.

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