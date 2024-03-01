İstanbul’da kim önde? Murat Kurum’dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...

"MİLLETİMİZ ÇARESİZLİK İÇİNDE"

İstanbulluların şehir içi ulaşımda en büyük problemlerinden birinin taksi hizmetleri olduğunu ve mevcut İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulamadığını hatırlatan Murat Kurum, "Taksi sorununu çözememiş bir iradeden bahsediyoruz. Biz günlerdir sokaktayız. Gitmediğimiz ilçemiz yok. Her bir vatandaşımızı dinledik. Gittiğimiz her yerde otopark, taksi, kentsel dönüşüm ve yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. İşte Serkan Başkanım da anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Aracını otoparka bırakıyor ve otoparkta bir daha yer bulamam endişesiyle aracını almıyor. Yani otoparka mı sahip çıksın, arabaya mı sahip çıksın? Böyle çaresizlik içinde milletimiz. Maalesef İstanbul bugün cefa çekmektedir. İstanbul'un bu kronikleşen sorunlarına artık kimsenin tahammülü kalmadı." diye konuştu.