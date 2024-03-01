Giriş Tarihi: 01.03.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
18:30
İstanbul'da kim önde? Murat Kurum'dan seçim anketi açıklaması: Anketlerde öndeyiz... İstanbulluların yüzü gülecek...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı programda futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi. Önemli açıklamalar yapan Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. "Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok" dedi. Yapılan anketlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: Nisan gelecek dertler bitecek İstanbulluların yüzü gülecek!