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Haberler Galeri İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 07:18

İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, İBB soruşturması sonrası her türlü provokasyona kalkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in '1 Mayıs Fiyaskosu'nu kaleme aldı. Altınok, "Özel'in, başkanın elini hevesle kapıp havaya kaldırdığı Türkİş ve diğer sendikalar olmasa alanlar boş kalacaktı." dedi ve, "Şimdi sırada ne var Özgür Bey?" sorusunu sordu.

İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polislerin yaralandığı sokak eylemleri için açık çağrı yaptı, ünlülere ve fenomenlere linç girişimi kampanyası başlattı, ekonomiye sabotaj dahil birçok provokasyona imza attı.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bugünkü köşesinde Özgür Özel'in yaklaşımlarını ve 1 Mayıs'a kadar gelinen süreçle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Melih Altınok'un 'Peki şimdi ne olacak Özgür Bey?' başlıklı yazısı:

İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

Özgür Özel, İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandığı 19 Mart'tan beri her türlü resti çekti. Sokağa çıkardığı insanlara, polis barikatlarını işaret edip "Yıkın geçin" dedi.

Ekonomik boykot düzenlemeye kalktı. İç savaş ve darbe imaları yapmakta bile tereddüt etmedi.

Avrupa'da Türkiye aleyhine kampanyalara soyundu.

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İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

Dün de yine 1 Mayıs vesilesiyle sokaktaydı.

Ne var ki Özel liderliğindeki CHP, seferberlik halinde sokağa indiği hâlde son yılların en düşük katılımlı ve coşkusuz 1 Mayıs'ına şahit olduk.

Özel'in, başkanın elini hevesle kapıp havaya kaldırdığı Türkİş ve diğer sendikalar olmasa alanlar boş kalacaktı.

İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

Şimdi sırada ne var Özgür Bey?

Her tuşa bastınız.

Siyasetin bel altı yöntemlerine bile tenezzül ettiniz.

Elinizi, potansiyelinizi açık ettiniz.

Üstelik seçimlere daha çok var.

Daha da fenası rakibinizin sıradaki hamlelerine dair en ufak bir fikrinizin bile olmadığını tabanınız da anladı.

İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

YA GANJ'A YA İZMİR KÖRFEZİ'NE GİRECEKSİN DESELER...

Dün Anadolu Ajansı'nın İzmir Buca'dan geçtiği görüntüleri dehşetle izledim.

Hindistan'ın bir buçuk yıl önce gezdiğim arka mahallelerini andırıyor.

Hindistan kıyasım abartılı mı geldi?

"Bırak Buca'yı, Karşıyaka'ya, Kordon'a gel" mi diyorsunuz?

Hayhay... Gelelim ve şehrin göbeğinden İzmirlilere soralım.

"Ya Ganj Nehri'ne ya Körfez'e gireceksiniz" deseler cevabınız ne olurdu?