İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polislerin yaralandığı sokak eylemleri için açık çağrı yaptı, ünlülere ve fenomenlere linç girişimi kampanyası başlattı, ekonomiye sabotaj dahil birçok provokasyona imza attı.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bugünkü köşesinde Özgür Özel'in yaklaşımlarını ve 1 Mayıs'a kadar gelinen süreçle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Melih Altınok'un 'Peki şimdi ne olacak Özgür Bey?' başlıklı yazısı: