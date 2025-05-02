Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
07:18
İBB soruşturması sonrası her tuşa bastı: Peki sırada ne var Özgür Özel? | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, İBB soruşturması sonrası her türlü provokasyona kalkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in '1 Mayıs Fiyaskosu'nu kaleme aldı. Altınok, "Özel'in, başkanın elini hevesle kapıp havaya kaldırdığı Türkİş ve diğer sendikalar olmasa alanlar boş kalacaktı." dedi ve, "Şimdi sırada ne var Özgür Bey?" sorusunu sordu.