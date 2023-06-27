İBB’den LGBT sapkınlığına destek! Feshane’de tepki çeken sergi: İvedilikle kapatılması lazım...

Eyüpsultan'da bulunan Feshane, İBB tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da 'Art İstanbul Feshane' adıyla açıldı. Sanat merkezi olarak kullanılacak mekan, Ortadan Başlamak adlı sergiye de ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan eserler LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grup sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplanarak açıklama yaptı. Toplanan kalabalık için çevik kuvvet polisleri de Feshane önünde önlem aldı. Saat 10.00'da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldıktan sonra, grubun alandan ayrılmasıyla yeniden ziyarete açıldı. İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video MANEVİYATA SAYGISIZLIK EDİLMEKTEDİR Sergiyi protesto eden grup üyeleri 'Cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların, polis düşmanlığı yapan fotoğrafların, LGBT propagandasının, sosyalizmi öven filmlerin gösterildiği bu sergide açıkça Ebu Eyüp El Ensari'nin de bulunduğu Eyüpsultan'da maneviyata saygısızlık edilmektedir' denildi.