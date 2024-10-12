İBB’nin paraları böyle buharlaşıyor: 26 ihalede 452 milyonluk yağma

ADRESE TESLİM İHALELER



'İBB'de ihaleler yoluyla kaynak aktarımı yapıldığı denetim raporuna yansıdı. 2023 yılı denetim komisyonu raporuna göre, işlerin ihalesi, önce belirli firmalara özel düzenlenen katılım şartları ile diğer firmaların katılımı engellenerek adrese teslim firmalara yüksek fiyattan verildi. İhaleleri alan firmalar işleri kendileri yapmak yerine çok daha düşük bedeller ile alt yüklenicilere yaptırdı.'