Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
07:02
İBB’nin paraları böyle buharlaşıyor: 26 ihalede 452 milyonluk yağma
CHP'de kaynağı açıklanamayan kayıt dışı para skandalı tartışmaları devam ederken, İBB denetim raporu, kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığını ortaya koydu. İBB 2023 Yılı Denetim Raporuna göre geçen yıl düzenlenen 26 ihale, özel katılım şartları ile önce işaret edilen firmalara ardından daha düşük bedellerle alt yüklenicilere verildi. İhaleleri kazanan firmalara ödenen ihale bedelleri ile işi yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek farklar oluştu. Böylelikle ihaleleri kazanan firmalar işin yapımına hiçbir katkısı olmadığı halde yüz milyonlarca lira haksız kazanç elde etti. Denetim raporunda, 2023 yılında bu yöntemle yalnızca 26 ihalede İBB kasasından 452 milyon 522 bin 785 TL fazladan para ödendiği bulgusu yer aldı. İhaleler doğrudan işleri bizzat yapan firmalara verilmiş olsaydı bu para İBB'nin kasasında kalacaktı.