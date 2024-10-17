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Haberler Galeri İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi
Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:45

İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen yıl düzenlediği ihalelerin yüzde 80'i rekabet koşulları yok sayılarak yapıldı. 2.5 milyar TL'lik 25 adet mal ve hizmet alımında da ihale bile yapılmadı. 9 Milyar TL'lik 33 ihale ise yaklaşık maliyetin üzerinde sözleşme imzalandı. Kamu zararının engellenmesi amaçlanan rekabet koşullarının uygulanmadığı İBB ihalelerinde, kamu milyarlarca lira kayba uğradı.

YUSUF ÖZDEMİR
İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

İBB denetim raporunda geçen yıl düzenlenen ihalelerle ilgili şu tespitlere yer verildi:

46 MİLYARIN 36'SINDA REKABET YOK
İBB denetim raporuna göre, İBB geçen yıl mali değeri 46 milyar 108 milyon TL'yi bulan toplam 210 ihale düzenleyerek mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi. 46 milyar 108 milyon TL'lik ihalelerin 36 milyar TL'lik kısmı rekabet koşulları sağlanmadan yapıldı. Kimi ihaleler açık ihaleler iptal edilerek pazarlık usulü ile adrese teslim firmalara kimi ihaleler ise piyasa koşullarının üzerinde maliyetlere verildi.

İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

33 İHALE YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE
Düzenlenen 33 ihalede ise istekliler ile ilan edilen yaklaşık maliyetlerin çok üzerinde fiyatlarla sözleşme imzalandı. Rapora göre; Geçen yıl düzenlenen toplam 8 milyar 854 milyon TL + KDV bedelli 33 ihale ilanlarda ilan edilen yaklaşık maliyetlerin üzerinde sonuçlandı. İlan edilen yaklaşık maliyetlere uygun olarak daha düşük bedellere ihale edilebilecek mal ve hizmet alımları yaklaşık maliyetlerin üzerinde fiyatlarla sonuçlandırıldı.

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İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

25 ALIMDA İHALE BİLE YAPILMADI
Yine aynı rapora göre, yapılan 25 adet mal ve hizmet alımında ise ihale bile düzenlenmedi. 2.5 milyar TL'lik mal ve hizmet alımı, Sayıştay'ın daha önceki yıllardaki ihalesiz istisna kapsamında mal ve hizmet alımı yapılamaz uyarılarına rağmen usule aykırı olarak istisna kapsamında gösterilerek yapıldı. Bu alımların İBB maliyeti 2 milyar 415 milyon TL + KDV oldu. Söz konusu 2.5 milyar TL'lik mal ve hizmet alımı belediyenin tasarrufu ile ihale düzenlenmeden istenilen firmalar aracılığı ile yapıldı.

İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

İNDİRİM ORANI TÜRKİYE GENELİNİN ÇOK ALTINDA KALDI
Türkiye genelinde mal ve hizmet alımı ile yapım ihalelerinde yaklaşık maliyete göre indirim oranı ortalaması %27 iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihalelerinde indirim oranları çok düşük kaldı. 11 Milyar 279 milyon + KDV bedelli 57 ihalenin indirim oranının %1 ve altında, 13 Milyar 999 Milyon TL + KDV bedelli 95 ihalenin indirim oranının ise yüzde 1 ila yüzde 5 arasında olduğu tespit edildi.

İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

REKABETLE KAMU YARARI AMAÇLANIYOR
Kamu idarelerinin düzenlediği ihalelerde rekabet koşullarının oluşması gerekiyor. Bu yolla kamu idarelerinin takdir yetkilerini kötüye kullanmalarının ve istekliler arasında kamu harcamalarından daha büyük kar elde edebilmek için anlaşma yapılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

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