İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

25 ALIMDA İHALE BİLE YAPILMADI

Yine aynı rapora göre, yapılan 25 adet mal ve hizmet alımında ise ihale bile düzenlenmedi. 2.5 milyar TL'lik mal ve hizmet alımı, Sayıştay'ın daha önceki yıllardaki ihalesiz istisna kapsamında mal ve hizmet alımı yapılamaz uyarılarına rağmen usule aykırı olarak istisna kapsamında gösterilerek yapıldı. Bu alımların İBB maliyeti 2 milyar 415 milyon TL + KDV oldu. Söz konusu 2.5 milyar TL'lik mal ve hizmet alımı belediyenin tasarrufu ile ihale düzenlenmeden istenilen firmalar aracılığı ile yapıldı.