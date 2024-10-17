Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
08:45
İBB’nin rakibi yok! Rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen yıl düzenlediği ihalelerin yüzde 80'i rekabet koşulları yok sayılarak yapıldı. 2.5 milyar TL'lik 25 adet mal ve hizmet alımında da ihale bile yapılmadı. 9 Milyar TL'lik 33 ihale ise yaklaşık maliyetin üzerinde sözleşme imzalandı. Kamu zararının engellenmesi amaçlanan rekabet koşullarının uygulanmadığı İBB ihalelerinde, kamu milyarlarca lira kayba uğradı.