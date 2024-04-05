Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:11

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2024 yılında birçok bakanlık bünyesinde çalışmak üzere personel ve işçi alımına devam ederken, iş arayanlara fırsat kapısını aralayacak bir yeni haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu. 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bakanlık başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı gündemde. Başvurularının e- Devlet üzerinden yapılacağı alımlar için KPSS şartı aranacak. Bu noktada ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS'den 60 ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • Kadro dağılımı şu şekilde;
  • Büro personeli,
  • Bühendis,
  • Avukat,
  • Teknisyen,
  • Tekniker,
  • Destek personeli,
  • Teknikeri mimar,
  • Arşiv uzmanı,
  • Çağrı karşılama personeli,
  • Programcı,
  • Koruma ve güvenlik görevlisi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Evet, adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

SON DAKİKA