Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:11
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
2024 yılında birçok bakanlık bünyesinde çalışmak üzere personel ve işçi alımına devam ederken, iş arayanlara fırsat kapısını aralayacak bir yeni haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu. 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bakanlık başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?