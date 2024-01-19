Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:28
İmamoğlu depremi sadece reklam olarak kullandı: Yalan söylerken yüzü bile kızarmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü verdi. Ancak yaptığı paylaşımda 9 bin 535 konut yapabildiğini açıkladı. Dönüşümün yaptırıldığı İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise sadece 2 bin 95 konutun üretilebildiğini belirtti. İmamoğlu ile genel müdürü arasındaki çelişkili beyanların ardından İmamoğlu'nun henüz başlanmamış veya bitmemiş olan konutları da hanesine eklediği ifade edildi.