İmamoğlu depremi sadece reklam olarak kullandı: Yalan söylerken yüzü bile kızarmadı

"BİTMEMİŞ KONUTLARI TESLİM ETMİŞ GİBİ EKLİYOR"

İmamoğlu'nun söylemlerinden ayrı olarak yeni konut üretmek yerine tek bina dönüşümü yaptırılan İBB iştiraki KİPTAŞ A.Ş, Genel Müdürü Ali Kurt da ise 4 buçuk yılda sadece 2 bin 95 konutun dönüştürülebildiğini ifade etti. İBB'de dönüşümün başındaki isim olan Ali Kurt'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği rakamların çok daha aşağısını söylemesi dikkat çekti. İBB Başkanı ve İBB şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü arasındaki çelişkili beyanların ardından İmamoğlu'nun henüz başlanmamış veya bitmemiş olan konutları da hanesine eklediği ifade edildi.