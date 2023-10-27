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Haberler Galeri İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:10

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan ancak her fırsatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilmek için Ankara'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha kamuoyunu şaşırttı. Dün sabah Ankara'da tekrar Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, "değişimci" olmasını göz ardı ederek kendisine teklif edilen "kurultayda divan başkanlığı" teklifine yeşil ışık yaktı. "Tarafsız" olması gereken divan başkanlığının İmamoğlu'na önerilmesi, genel merkez destekçilerinde rahatsızlık yarattı.

MURATHAN YILDIRIM
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

5 aydır İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de sular durulmuyor. Her gün farklı bir krizin gündeme oturduğu partide bu kez sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

Önceki gün, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "kurultayda divan başkanlığı teklif edeceği" iddiaları yayılırken, dün sabah yapılan görüşmenin de bu konuyu ele almak için organize edildiği bildirildi.

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İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

29 Mayıs'ta değişim ateşini yakan, Kılıçdaroğlu'nu da aylardır eleştiri yağmuruna tutan İmamoğlu'nun divan başkanlığı teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

TARAFSIZ DEĞİŞİMCİ (!)

Tarafsız olması gereken divan başkanlığı görevine değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun önerilmesi ise genel merkez kanadında rahatsızlığa yol açtı.

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partililer, İmamoğlu'nun aylardır takındığı tavır sebebiyle atılan bu adıma karşı çıkıyor.

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