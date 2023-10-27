Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:10

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan ancak her fırsatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilmek için Ankara'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha kamuoyunu şaşırttı. Dün sabah Ankara'da tekrar Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, "değişimci" olmasını göz ardı ederek kendisine teklif edilen "kurultayda divan başkanlığı" teklifine yeşil ışık yaktı. "Tarafsız" olması gereken divan başkanlığının İmamoğlu'na önerilmesi, genel merkez destekçilerinde rahatsızlık yarattı.