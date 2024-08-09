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Haberler Galeri Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması
Giriş Tarihi: 09.08.2024 02:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 03:11

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Instagram açıldı mı? Açılacak mı? Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorunun iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla çözülebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde." dedi.

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy’dan Instagram açıklaması

Instagram açılacak ? Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? soruları kullanıcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy’dan Instagram açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin turizm verilerine ilişkin detaylar paylaşan Bakan Ersoy,"Son 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak koyduğumuz bütün hedefleri tutturduk, inşallah bundan sonra da tutturacağız. Biz çok bahanelere sığınmayı sevmeyen bir bakanlığız. Koyduğumuz hedeflerde ısrarcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy’dan Instagram açıklaması

Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin Kovid-19 sonrasında hızlıca arttığını ve Türkiye'nin salgından sonra turizm bakımından en hızlı toparlanan ülke olduğunu vurgulayan Ersoy, giderek artan senelik turist sayısının bu yıl sonu 60 milyonu bulmasını bekledikleri bilgisini verdi.

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy’dan Instagram açıklaması

"TURİZM KONUSUNDA EN ETKİLİ REKLAM VEREN ÜLKEYİZ"

Bakan Ersoy, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık seçimleriyle ilgili CNN kanalındaki tartışma programında Türkiye'nin tanıtımı yapılmasına da değinerek, "Türk Hava Yollarının uçtuğu her yeri hedef destinasyon olarak görüyoruz ve uzun süredir CNN International, BBC International, El Cezire ve Euronews gibi global haber kanallarıyla dünya genelinde tanıtım anlaşmaları yaptık" şeklinde konuştu.

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy’dan Instagram açıklaması


"TÜRKİYE REKLAMLARI BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE HEM AKDENİZ HEM EGE REKLAMLARI 55 ÜLKEDE YAYINLANIYOR"

CNN'dekine benzer bir çalışmayı olimpiyatları yayınlayan Euronews'te de yaptıklarını belirten Ersoy, "Türkiye reklamları başta İstanbul olmak üzere hem Akdeniz hem Ege reklamları 55 ülkede yayınlanıyor. Oyunlar kesiliyor arada Türkiye reklamı giriyor. Biz şu anda Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz. Şu anda birinci sıradayız. Bu işi çok iyi yönetiyoruz. Sosyal medyada ve basında iddia edildiği gibi de çok uçuk rakamlarla yapmıyoruz. Kesinlikle çok makul, çok rekabetçi şartlarda yapıyoruz" ifadesini kullandı.

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