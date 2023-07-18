Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:49

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine tam 12 yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ise seçmenin sabrı taştı. Hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. O ise başarısızlığı bir kenara bıraktı, eleştirilere de kulaklarını tıkadı. Daha önce ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'a da 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği ortaya çıktı. Bu kararı kendisine destek verenleri bile kızdırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye eleştiri yağdırdı: Böyle gevşek bir parti görmedim!