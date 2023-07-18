Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:49

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine tam 12 yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ise seçmenin sabrı taştı. Hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. O ise başarısızlığı bir kenara bıraktı, eleştirilere de kulaklarını tıkadı. Daha önce ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'a da 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği ortaya çıktı. Bu kararı kendisine destek verenleri bile kızdırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye eleştiri yağdırdı: Böyle gevşek bir parti görmedim!

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 13 yıla 12 seçim yenilgisi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ise bir kez daha hüsranı yaşadı.

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

KOLTUĞU BIRAKMIYOR!

Ancak koltuğu bırakmadı… Seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları tırmandı. Hem parti tabanı hem de seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler bile yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı.

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

İSMAİL SAYMAZ ÇOK KIZDI!

Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçladı. Dün katıldığı Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Gündeminde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı açıklaması vardı.

İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

CHP İDDİALARI YALANLANDI AMA...

Özdağ, yaptıkları mutabakat karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdiğini açıkladı. "Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı. CHP'nin iddiaları yalanlamasına rağmen ortalık karıştı.

SON DAKİKA