Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:17
İsrail’den skandal paylaşım! 100 günde 24 bin Filistinliyi öldürdüler: 136 kişi için yardım istediler!
Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e havadan ve karadan saldırı düzenledi. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinliyi hayattan kopardı, milyonlarca Gazzeliyi de yerinden yurdundan etti. Katliamlarında 100 gün geride kalırken Filistin halkına yaşattığı bu zulmü görmezden geldi. Algı operasyonuna kalkışan İsrail, Hamas'ta tutulan 136 rehine için hazırladığı videoda "7 Ekim'de zaman durdu. İsrailli rehineler en kötüsünü yaşıyor" dedi!