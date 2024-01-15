İsrail’den skandal paylaşım! 100 günde 24 bin Filistinliyi öldürdüler: 136 kişi için yardım istediler!

İsrail, devlet değil katildi! 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda ne ev ne de hastane gözetmedi. Tüm dünyanın sessiz kaldığı vahşete ABD ve Batılı ülkeler destek verdi. Her fırsatta insan hakları konusunda ahkam kesen Batılı ülkeler, sırf Müslüman diye Filistin halkının yanında olmayı reddederek İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırılarını görmezden geldi.