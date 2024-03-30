İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:08
81 ilde 61 Milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanmak üzere sandık başında yerlerini alıyor. 31 Mart Pazar günü sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanma işlemi başlayacak ve sandıkların kapanmasıyla son bulacak. Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirleyeceği bu seçim için Adalar seçim sonuçları takip edilmeye başladı. Yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden sonuçlar dakika dakika takip edilecek. İşte YSK ile Adalar Yerel Seçim sonuçları