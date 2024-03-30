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Haberler Galeri İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:08

İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

81 ilde 61 Milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanmak üzere sandık başında yerlerini alıyor. 31 Mart Pazar günü sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanma işlemi başlayacak ve sandıkların kapanmasıyla son bulacak. Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirleyeceği bu seçim için Adalar seçim sonuçları takip edilmeye başladı. Yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden sonuçlar dakika dakika takip edilecek. İşte YSK ile Adalar Yerel Seçim sonuçları

İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbul'un 5 mahallesi bulunan semti Adalar için orada ikamet eden vatandaşlar tarafından seçim sonuçları sorgulanıyor. 2024 Mahalli İdareler seçim sonuçları sandıklar kapandıktan ve yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından şekillenecek. Adalar oy sonuçları an be an sabah.com.tr adresi üzerinde yer alacak.

İSTANBUL ADALAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Adalar seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ADALAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Uğur Sina Şen

CHP: Ali Ercan Akpolat

İYİ Parti: Ayşe Gülnur Şakir

Yeniden Refah Partisi: Faruk İlerisoy

DEM Parti: Mehmet Galip Ataş

Saadet Partisi: Yaşar Ergin Fettahoğlu

Zafer Partisi: Hüseyin Avni Borluk

İstanbul Adalar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Adalar'da AK Parti Uğur Sina Şen, CHP Ali Ercan Akpolat, İYİ Ayşe Gülnur Şakir, DEM Parti Mehmet Galip Ataş, Yeniden Refah Partisi Faruk İlerisoy, Saadet Partisi Yaşar Ergin Fettahoğlu , Zafer Hüseyin Avni Borluk ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Adalar seçim sonuçları! YSK Adalar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

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