Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:04

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev yapacak isimleri seçmek için sandığa gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Ataşehir seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının akabinde 31 Mart seçimleri ile ilgili tüm detaylı veriler sabah.com.tr'de anbean yayınlanacak. Bu kapsamda İstanbul Ataşehir seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları haberimizden takip edilebilecek. Peki, Ataşehir seçimi kim kazandı? YSK ile Ataşehir seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Naim Yağcı

CHP: Onursal Adıgüzel

İYİ Parti: Ali Coşkun

Yeniden Refah: Bülent Tüylü

Zafer Partisi: Hüsamettin Balta

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Yılmaz

Saadet Partisi: Alev Sezen

İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ataşehir'de AK Parti Mustafa Naim Yağcı, CHP Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Ali Coşkun, Saadet Partisi Alev Sezen, Yeniden Refah Partisi Bülent Tüylü, Büyük Birlik Partisi Mehmet Yılmaz, Zafer Partisi Hüsamettin Balta, Memleket Partisi Kerem Usta ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları! YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ATAŞEHİR MAHALLELERİ

Ataşehir'de 17 mahalle vardır:

Aşıkveysel

Atatürk

Barbaros

Esatpaşa

Ferhatpaşa

Fetih

İçerenköy

İnönü

Kayışdağı

Küçükbakkalköy

Mevlana

Mimar Sinan

Mustafa Kemal

Örnek

Yeni Çamlıca

Yenisahra

Yenişehir

SON DAKİKA