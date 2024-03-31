Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:50
İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları Sorgulama: YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
İstanbul Bağcılar seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları sandıkların kapanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için 31 Mart 2024 bugün sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sonuçların açıklanmaya başlanması ile birlikte, Bağcılar seçim sonuçları ve Bağcılar seçimi kim kazandı takip ediliyor. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Bağcılar seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları…