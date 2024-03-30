İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Bağcılar seçim sonuçları 2024 gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından " Bağcılar seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte detaylar.

İSTANBUL BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.