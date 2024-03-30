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Haberler Galeri İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:20

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Bağcılar seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip ediliyor ve Bağcılar seçimi kim kazandı takip ediliyor. İşte YKS Seçim Sonuçları ile Bağcılar seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Bağcılar seçim sonuçları 2024 gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından " Bağcılar seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte detaylar.

İSTANBUL BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Abdullah Özdemir

CHP: Cem Kılıç

İYİ Parti: Eyüp Ali Özdemir

Yeniden Refah: Faruk Bağcı

Zafer Partisi: Ramazan Barışkan

Bağcılar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Abdullah Özdemir, CHP Cem Kılıç, İYİ Parti Eyüp Ali Özdemir, Yeniden Refah Faruk Bağcı, Zafer Partisi Ramazan Barışkan, Saadet Erhan Açıkgöz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları! YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAĞCILAR MAHALLELERİ

100. Yıl

15 Temmuz

Bağlar

Barbaros

Çınar

Demirkapı

Fatih

Fevzi Çakmak

Göztepe

Güneşli

Hürriyet

İnönü

Kazım Karabekir

Kemalpaşa

Kirazlı

Mahmutbey

Merkez

Sancaktepe

Yavuz Selim

Yenigün

Yenimahalle

Yıldıztepe

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