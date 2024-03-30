Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:22
İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart 2024 Pazar günü diğer 81 ilde olduğu gibi İstanbul Esenler'de de binlerce seçmen belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde AK Parti yüzde %65.48 ile seçimi kazanırken 2024 yerel seçimleri Esenler seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık YSK Esenler seçim sonucu takip ekranı ve adayların oy oranları sabah.comtr'de olacak!