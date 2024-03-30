Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:22

İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü diğer 81 ilde olduğu gibi İstanbul Esenler'de de binlerce seçmen belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde AK Parti yüzde %65.48 ile seçimi kazanırken 2024 yerel seçimleri Esenler seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık YSK Esenler seçim sonucu takip ekranı ve adayların oy oranları sabah.comtr'de olacak!

İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Esenler seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Esenler seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, İstanbul Esenler secim sonuçları ve oy oranları son durum…

İSTANBUL ESENLER SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Esenler seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mehmet Tevfik Göksu

CHP:Hasan Dalkıran

İYİ Parti: Şeh Ömer Kara

Yeniden Refah: Mahmut Okudan

Zafer Partisi: Vehbi Şükranlı

Esenler Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Tevfik Göksu, CHP Hasan Dalkıran, İYİ Parti Şeh Ömer Kara, Yeniden Refah Mahmut Okudan, Zafer Partisi Vehbi Şükranlı, Saadet İbrahim Bitiş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Esenler seçim sonuçları! YSK Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER MAHALLERİ

15 Temmuz

Birlik

Çifte Havuzlar

Davutpaşa

Fatih

Fevzi Çakmak

Havaalanı

Kazım Karabekir

Kemer

Menderes

Mimar Sinan

Namık Kemal

Nine Hatun

Oruçreis

Tuna

Turgut Reis

Yavuz Selim

SON DAKİKA