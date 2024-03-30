İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Esenyurt seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Esenyurt seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Esenyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.