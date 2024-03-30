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Haberler Galeri İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:54

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul Esenyurt seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Esenyurt seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Esenyurt seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Esenyurt seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Esenyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hamit Öncü

CHP: Ahmet Özer

İYİ Parti: Muharrem Yıldız

Yeniden Refah Partisi: Emin Taşkan

Zafer Partisi: Ahmet Fatih Hatunoğlu

Saadet Partisi: Mehmet Faruk Ertekin

Vatan Partisi: Mehmet Kürşat Bozkurt

Esenyurt Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hamit Öncü, CHP Ahmet Özer, İYİ Parti Muharrem Yıldız, Yeniden Refah Partisi Ahmet Fatih Hatunoğlu, Zafer Partisi Emin Taşkan, Saadet Partisi Mehmet Faruk Ertekin, Vatan Partisi Mehmet Kürşat Bozkurt, Demokrat Parti Ali Atmaca, Hür Dava Partisi Erkan Demir, Demokratik Sol Parti: İpek Süt, Bağımsız Türkiye Partisi Yüksel Akgül, Türkiye Komünist Partisi Osman Serkan Düz, Memleket Partisi Tanju Karakuş, Demokrasi ve Atılım Partisi Ali Emrah Gürbüz, Adalet Birlik Partisi Eylem Münüklü, Millet Partisi Zakir Erdinç, Emek Partisi Turan Yılmaz, Anadolu Birliği Partisi Yüksel Dayı, Gelecek Partisi Münir Eren, Milli Yol Partisi Serhat Doğru.

Bağımsız adaylar ise şu şekilde: Erdoğan Horasan, Fedai Şirin, Şerefettin Taşkulak, Mert Muhammed Çekici.

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları! YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESENYURT MAHALLELERİ

Esenyurt'ta 43 mahalle vardır:

Akçaburgaz

Akevler

Akşemseddin

Ardıçlı

Aşık Veysel

Atatürk

Bağlarçeşme

Balıkyolu

Barbaros Hayrettin Paşa

Battalgazi

Cumhuriyet

Çınar

Esenkent

Fatih

Gökevler

Güzelyurt

Hürriyet

İncirtepe

İnönü

İstiklal

Koza

Mehmet Akif Ersoy

Mehterçeşme

Mevlana

Namık Kemal

Necip Fazıl Kısakürek

Orhan Gazi

Osmangazi

Örnek

Pınar

Piri Reis

Saadetdere

Selahaddin Eyyubi

Sultaniye

Süleymaniye

Şehitler

Talatpaşa

Turgut Özal

Üçevler

Yenikent

Yeşilkent

Yunus Emre

Zafer

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