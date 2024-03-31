Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:20
İstanbul Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuç takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe, belde ve mahallelerde yerel yöneticiler yeniden seçilecek. 1393 belediyede gerçekleştirilecek olan seçimlerde belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanan vatandaşlar, YSK'nın yayınladığı oy oranları ışığında sonuçları değerlendirebilecek. İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları da YSK verileri ile anlık olarak sayfamıza yansıyacak. İşte Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…