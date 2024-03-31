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Haberler Galeri İstanbul Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuç takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:20

İstanbul Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuç takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe, belde ve mahallelerde yerel yöneticiler yeniden seçilecek. 1393 belediyede gerçekleştirilecek olan seçimlerde belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanan vatandaşlar, YSK'nın yayınladığı oy oranları ışığında sonuçları değerlendirebilecek. İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları da YSK verileri ile anlık olarak sayfamıza yansıyacak. İşte Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları! YSK Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ekranı üzerinden ilçedeki oy oranları ve adayların aldığı oy sayıları görüntülenebiliyor. İkamet ettiğiniz ilçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak Eyüpsultan yerel seçim sonuçları hakkında güncel verilere ulaşabilir, sorgulama yaparak diğer ilçelere göz atabilirsiniz. YSK 31 Mart seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

İSTANBUL EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları! YSK Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Deniz Köken

CHP: Mithat Bülent Özmen

İYİ Parti: Emel Bilenoğlu

Yeniden Refah Partisi: Lokman Çelik

BBP: Kemal Kahveci

Zafer Partisi: Bora Göktepe

Memleket Partisi: Ali Yeditepe

İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları! YSK Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

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Ümraniye Seçim Sonuçları

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Bahçelievler Seçim Sonuçları

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Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

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Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

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Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

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İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları! YSK Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Eyüpsultan'da AK Parti Deniz Köken, CHP Mithat Bülent Özmen, İYİ Parti Emel Bilenoğlu, Yeniden Refah Partisi Lokman Çelik, BBP Kemal Kahveci, Zafer Partisi Bora Göktepe, Memleket Partisi Ali Yeditepe ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları! YSK Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EYÜPSULTAN MAHALLELERİ

Eyüpsultan'da 29 mahalle vardır:

5. Levent

Ağaçlı

Akpınar

Akşemsettin

Alibeyköy

Çırçır

Çiftalan

Defterdar

Düğmeciler

Emniyettepe

Esentepe

Göktürk Merkez

Güzeltepe

Işıklar

İhsaniye

İslambey

Karadolap

Merkez

Mimar Sinan

Mithatpaşa

Nişancı

Odayeri

Pirinççi

Rami Cuma

Rami Yeni

Sakarya

Silahtarağa

Topçular

Yeşilpınar

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