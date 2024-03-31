İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Gaziosmanpaşa seçim sonuç takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve ilçelerin 5 yıllık belediye başkanları belirlenecek. 16 mahallesi ve yoğun nüfusuyla dikkat çeken Gaziosmanpaşa'da da yeni dönem belediye başkanı oylama ile seçilecek. Bu ilçede ikamet eden vatandaşlar İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları için canlı ve anlık verilere ulaşabilmek adına seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.