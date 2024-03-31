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Haberler Galeri İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Gaziosmanpaşa seçim sonuç takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:30

İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Gaziosmanpaşa seçim sonuç takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları, ilçedeki seçmenler tarafından merakla bekleniyor. Nüfusu pek çok ilden fazla olan ilçede hangi adayın önde olduğunu merak eden seçmenler Gaziosmanpaşa'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. 31 Mart akşamı YSK tarafından anlık olarak alınacak verilerle Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları ekranı güncellenecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri canlı ve anlık oy oranları verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. YSK'nın aktardığı verilerle Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden canlı ve anlık oy oranları verilerini takip edebilirsiniz.

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve ilçelerin 5 yıllık belediye başkanları belirlenecek. 16 mahallesi ve yoğun nüfusuyla dikkat çeken Gaziosmanpaşa'da da yeni dönem belediye başkanı oylama ile seçilecek. Bu ilçede ikamet eden vatandaşlar İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları için canlı ve anlık verilere ulaşabilmek adına seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hasan Tahsin Usta

CHP: Hakan Bahçetepe

İYİ Parti: Erhan Özkan

DEM Parti: Ercan Sağlam

Yeniden Refah Partisi: Ahmet Yılmaz

BBP: Fedai Karakol

TİP: Abuzer Turgut

İstanbul Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Gaziosmanpaşa'da AK Parti Hasan Tahsin Usta, CHP Hakan Bahçetepe, İYİ Parti Erhan Özkan, DEM Parti Ercan Sağlam, Yeniden Refah Partisi Ahmet Yılmaz, TİP Abuzer Turgut, BBP Fedai Karakol ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! YSK Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİOSMANPAŞA MAHALLELERİ

Gaziosmanpaşa'da 16 mahalle vardır:

Bağlarbaşı

Barbaros Hayrettin Paşa

Fevzi Çakmak

Hürriyet

Karadeniz

Karayolları

Karlıtepe

Kazım Karabekir

Merkez

Mevlana

Pazariçi

Sarıgöl

Şemsipaşa

Yeni Mahalle

Yenidoğan

Yıldıztabya

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