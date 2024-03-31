Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:30
İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Gaziosmanpaşa seçim sonuç takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları
İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları, ilçedeki seçmenler tarafından merakla bekleniyor. Nüfusu pek çok ilden fazla olan ilçede hangi adayın önde olduğunu merak eden seçmenler Gaziosmanpaşa'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. 31 Mart akşamı YSK tarafından anlık olarak alınacak verilerle Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları ekranı güncellenecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri canlı ve anlık oy oranları verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. YSK'nın aktardığı verilerle Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden canlı ve anlık oy oranları verilerini takip edebilirsiniz.