İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:53
Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler İstanbul Güngören seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve Güngören seçimi kim kazandı oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. İşte YSK Güngören seçim sonucu öğrenme ekranı ve partilerin oy oranları.