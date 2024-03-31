İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek Güngören halkı yeni büyüksehir ve ilçe belediye başkanlarını belirliyor. Güngören seçim sonuçları 2024, canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sandıklar sayılmaya başlayacak ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Güngören seçimi kim kazandı YSK yayın yasağının kalkmasıyla duyurulacak. İşte canlı ve anlık seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.