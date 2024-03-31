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Haberler Galeri İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:53

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler İstanbul Güngören seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve Güngören seçimi kim kazandı oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. İşte YSK Güngören seçim sonucu öğrenme ekranı ve partilerin oy oranları.

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek Güngören halkı yeni büyüksehir ve ilçe belediye başkanlarını belirliyor. Güngören seçim sonuçları 2024, canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sandıklar sayılmaya başlayacak ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Güngören seçimi kim kazandı YSK yayın yasağının kalkmasıyla duyurulacak. İşte canlı ve anlık seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Bünyamin Demir

CHP: Yüksel Yalçın

İYİ Parti: Huriye Pelin Sellitepe Turan

DEM Parti: Muzaffer Bozkurt

Yeniden Refah: İsa Çetin

Zafer Partisi: Alican Yılmaz

Güngören Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Bünyamin Demir, CHP Yüksel Yalçın, İYİ Parti Huriye Pelin Sellitepe Turan, DEM Parti Muzaffer Bozkurt, Yeniden Refah İsa Çetin, Zafer Partisi Alican Yılmaz, Saadet Kamil Acar ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı! YSK Güngören yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÜNGÖREN MAHALLERİ

Abdurrahman Nafiz Gürman

Akıncılar

Gençosman

Güneştepe

Güven

Haznedar

Mareşal Çakmak

Mehmet Nesih Özmen

Merkez

Sanayi

Tozkoparan

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