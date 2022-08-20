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Haberler Galeri İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 12:59

İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

Dünya, İstanbul Havalimanı ve Türk havacılığını konuşuyor. Japonya'dan Fransa'ya kadar birçok kuruluştan övgü dolu sözler geliyor. Avrupa ve ABD semalarında kriz yaşanırken terminaldeki kalabalığa rağmen karmaşadan eser olmaması, operasyonel süreçlerde hiçbir aksama yaşanmaması İstanbul Havalimanı'nın parmakla gösterilen özellikleri olarak gösteriliyor...

İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

Japonya merkezli Nikkei grubunun günlük gazetelerinden Nikkei Marketing Journal, İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörünün pandemi sonrası gösterdiği performansla ilgili Japonca haber yayımlarken, Fransız Les Echos Gazetesi, Forbes Travel Guide ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü de İGA İstanbul Havalimanı'nı övdü.

İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

PARMAKLA GÖSTERİLİYOR

İGA açıklamasına göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı'nın başarısı, Avrupa ve ABD'deki hava yolu şirketlerinin zor zamanlardan geçtiği günlerde parmakla gösterilmeye devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

Nikkei Marketing Journal'deki habere göre, Türk havacılık sektörü oyuncuları, Kovid-19 krizinin en yoğun olduğu dönemde bile özellikle kamu işletmeleri çalışanlarının çoğunun işten ayrılmasına izin verilmemesi sayesinde taleplerdeki ani canlanmaya yanıt verebildi. Gazetede değinilen bir diğer nokta da aynı anda sayısız uçağın iniş ve kalkış yaptığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, terminaldeki kalabalığa rağmen karmaşadan eser olmaması.

İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

HİÇBİR AKSAMA YAŞANMIYOR

Öte yandan yolcu sayısındaki hızlı artışın operasyonel süreçlerde hiçbir aksamaya neden olmadığına dikkat çekildi.

İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

Nikkei Marketing Journal'da yer alan haberde her ikisi de Türkiye için önemli pazarlar olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, 2022 yılında bu iki ülkeden gelecek turistlerin sayısında düşüş beklendiği vurgulansa da İstanbul Havalimanı'nın yönetiminden sorumlu İGA tarafından, yolcu sayısının 2019 yılındaki seviyelere ulaşmasının beklendiği dile getirildi.

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