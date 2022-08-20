İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...

Nikkei Marketing Journal'deki habere göre, Türk havacılık sektörü oyuncuları, Kovid-19 krizinin en yoğun olduğu dönemde bile özellikle kamu işletmeleri çalışanlarının çoğunun işten ayrılmasına izin verilmemesi sayesinde taleplerdeki ani canlanmaya yanıt verebildi. Gazetede değinilen bir diğer nokta da aynı anda sayısız uçağın iniş ve kalkış yaptığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, terminaldeki kalabalığa rağmen karmaşadan eser olmaması.