Giriş Tarihi: 20.08.2022 12:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
12:59
İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oluyor! Uluslararası kuruluşlardan büyük övgü...
Dünya, İstanbul Havalimanı ve Türk havacılığını konuşuyor. Japonya'dan Fransa'ya kadar birçok kuruluştan övgü dolu sözler geliyor. Avrupa ve ABD semalarında kriz yaşanırken terminaldeki kalabalığa rağmen karmaşadan eser olmaması, operasyonel süreçlerde hiçbir aksama yaşanmaması İstanbul Havalimanı'nın parmakla gösterilen özellikleri olarak gösteriliyor...