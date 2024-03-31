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Haberler Galeri İstanbul Kartal Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Kartal yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:01

İstanbul Kartal Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Kartal yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Kartal seçim sonuçları ilk rakamların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 61 milyon seçmen, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için 31 Mart 2024 bugün sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sonuçların açıklanmaya başlanması ile birlikte, Kartal seçim sonuçları ve Kartal seçimi kim kazandı takip ediliyor. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Kartal seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları…

İstanbul Kartal seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Kartal yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

Kartal seçim sonuçları, anlık ve canlı oy oranları sandıkların kapanmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. YSK verileri ışığında İstanbul Kartal seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak.

İSTANBUL KARTAL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Kartal seçim sonuçları ekranı aracılığıyla, bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Kartal seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Kartal yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

KARTAL SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hüseyin Karakaya

CHP: Gökhan Yüksel

İYİ Parti: Altınok Öz

Yeniden Refah Partisi: Nevzat Şavluk

Zafer Partisi: Kemal Alper Ürünker

Kartal Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Kartal seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Kartal yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Kartal seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Kartal yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hüseyin Karakaya, CHP Gökhan Yüksel, İYİ Parti Altınok Öz, Yeniden Refah Nevzat Şavluk, Zafer Partisi Kemal Alper Ürünker, Saadet Partisi Murat Çeker, HÜDA PAR Abdurrazzak Temel, DEVA Partisi İltan Ekmekçioğlu, Vatan Partisi: Vefa Türksever, Demokrat Parti Remzi Beyreli, Demokratik Sol Parti Mehmet Albayrak, Bağımsız Türkiye Partisi Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz, Türkiye Komünist Partisi Gökmen Dumlu, Memleket Partisi Murat Dal, Millet Partisi Sedat Beyazoğlu, Yeni Türkiye Partisi Kemal Mertcan Erkoca.

Bağımsız adaylar ise şu şekilde: Mehmet Mehdi Kaya, Mehmet Tunç, Vedat Timuroğlu.

İstanbul Kartal seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Kartal yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

KARTAL MAHALLELERİ

Kartal'da 20 mahalle vardır:

Atalar

Cevizli

Cumhuriyet

Çavuşoğlu

Esentepe

Gümüşpınar

Hürriyet

Karlıktepe

Kordonboyu

Orhantepe

Orta

Petrol İş

Soğanlık Yeni

Topselvi

Uğur Mumcu

Yakacık Çarşı

Yakacık Yeni

Yalı

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