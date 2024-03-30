İstanbul Kartal seçim sonuçları! YSK Kartal yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
AK Parti Hüseyin Karakaya, CHP Gökhan Yüksel, İYİ Parti Altınok Öz, Yeniden Refah Nevzat Şavluk, Zafer Partisi Kemal Alper Ürünker, Saadet Partisi Murat Çeker, HÜDA PAR Abdurrazzak Temel, DEVA Partisi İltan Ekmekçioğlu, Vatan Partisi: Vefa Türksever, Demokrat Parti Remzi Beyreli, Demokratik Sol Parti Mehmet Albayrak, Bağımsız Türkiye Partisi Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz, Türkiye Komünist Partisi Gökmen Dumlu, Memleket Partisi Murat Dal, Millet Partisi Sedat Beyazoğlu, Yeni Türkiye Partisi Kemal Mertcan Erkoca.
Bağımsız adaylar ise şu şekilde: Mehmet Mehdi Kaya, Mehmet Tunç, Vedat Timuroğlu.