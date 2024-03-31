Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Maltepe yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
İstanbul Maltepe seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları an itibarıyla özellikle de bölgede ikamet eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. AK Parti'den Kadem Ekşi, CHP'den ise Esin Köymen'in aday olduğu seçimlerde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere belirlenen saatlerde sandık başına gitti. Şimdilerde "Maltepe seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Maltepe seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları takip ekranı ile birlikte tüm detaylar.