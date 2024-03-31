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Haberler Galeri İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Maltepe yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Maltepe yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Maltepe seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları an itibarıyla özellikle de bölgede ikamet eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. AK Parti'den Kadem Ekşi, CHP'den ise Esin Köymen'in aday olduğu seçimlerde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere belirlenen saatlerde sandık başına gitti. Şimdilerde "Maltepe seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Maltepe seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları takip ekranı ile birlikte tüm detaylar.

İstanbul Maltepe seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları

YSK İstanbul Maltepe seçim sonuçları için araştırmalar başladı. 31 Mart bugün gerçekleşen yerel seçimlerde yurt genelinde milyonlarca vatandaş oylarını kullandı. İl, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların seçildiği günde "İstanbul Maltepe seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu da yanıt arıyor. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Maltepe seçim sonuçları…

İstanbul Maltepe seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları

İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kadem Ekşi

CHP: Esin Köymen

İYİ Parti: Ramazan Uğural

Yeniden Refah Partisi: Küçükağa Hacıefendioğlu

Zafer Partisi: Sibel Zeren

İstanbul Maltepe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Maltepe seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İstanbul Maltepe seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları

İSTANBUL MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Maltepe'de AK Parti Kadem Ekşi, CHP Esin Köymen, İYİ Parti Ramazan Uğural, Yeniden Refah Partisi Küçükağa Hacıefendioğlu, Zafer Partisi Sibel Zeren ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Maltepe seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları

MALTEPE MAHALLELERİ

Maltepe'de 18 mahalle vardır:

Altayçeşme

Altıntepe

Aydınevler

Bağlarbaşı

Başıbüyük

Büyükbakkalköy

Cevizli

Çınar

Esenkent

Feyzullah

Fındıklı

Girne

Gülensu

Gülsuyu

İdealtepe

Küçükyalı

Yalı

Zümrütevler

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