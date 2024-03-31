İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Maltepe yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

YSK İstanbul Maltepe seçim sonuçları için araştırmalar başladı. 31 Mart bugün gerçekleşen yerel seçimlerde yurt genelinde milyonlarca vatandaş oylarını kullandı. İl, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların seçildiği günde "İstanbul Maltepe seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu da yanıt arıyor. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Maltepe seçim sonuçları…