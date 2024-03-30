Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:21
İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları! YSK Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Sancaktepe seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde İstanbul Sancaktepe seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Sancaktepe yerel seçim sonucu öğrenme ekranı sabah.com.tr'de.