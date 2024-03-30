İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları! YSK Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler Sancaktepe seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte Sancaktepe seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.