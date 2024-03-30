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Haberler Galeri İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:58

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Megakent özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak İstanbul seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile İstanbul'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri İstanbul yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul’da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

İstanbul seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. Anadolu ve Avrupa Yakasında bulunan 39 ilçesiyle ayrı ayrı değerlendirilecek Megakentte partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak İstanbul seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul’da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI - CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

İstanbul Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul’da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul’da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul'da AK Parti Murat Kurum, CHP Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, DEM Parti Meral Danış Beştaş ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul’da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları

OY VERME GÜNÜ YASAKLARI

Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan yasakları resmi açıklamalar ile takip ediyor. YSK'nın oy verme gününe ilişkin açıklaması şöyle:

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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