Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:58
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI! 31 Mart 2024 İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin ve adayların anlık oy oranları
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Megakent özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak İstanbul seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile İstanbul'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri İstanbul yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.