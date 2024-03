İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılanacak İstanbul seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy sonuçlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve an be an takip edebilirsiniz.