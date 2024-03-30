Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:11
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
2024 yılı yerel seçimleri 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin sandık başında yer alacağı seçimde 5 yıl süreyle görev alacak yerel yönetimler belirlenecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yer seçimde olduğu bu seçimde de İstanbul seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından anlı ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç sayfası üzerinden İstanbul oy sonuçları takip edilebilecek. 2024 seçimleri için AK Parti'denMurat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti'den Buğra Kavuncu aday gösteriliyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımlarının başlaması üzerine sonuçlar şekillenecek. İşte, sabah.com.tr İstanbul yerel seçim sonuç ekranı