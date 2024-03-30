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Haberler Galeri İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:11

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 yılı yerel seçimleri 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin sandık başında yer alacağı seçimde 5 yıl süreyle görev alacak yerel yönetimler belirlenecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yer seçimde olduğu bu seçimde de İstanbul seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından anlı ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç sayfası üzerinden İstanbul oy sonuçları takip edilebilecek. 2024 seçimleri için AK Parti'denMurat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti'den Buğra Kavuncu aday gösteriliyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımlarının başlaması üzerine sonuçlar şekillenecek. İşte, sabah.com.tr İstanbul yerel seçim sonuç ekranı

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılanacak İstanbul seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy sonuçlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve an be an takip edebilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI - CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

İstanbul Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇ EKRANI

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul'da AK Parti Murat Kurum, CHP Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, DEM Parti Meral Danış Beştaş ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OY VERME GÜNÜ YASAKLARI

Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan yasakları resmi açıklamalar ile takip ediyor. YSK'nın oy verme gününe ilişkin açıklaması şöyle:

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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