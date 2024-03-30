İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:56
Megakentte takip edilecek seçim sonucu ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. YSK tarafından açıklanmaya başlayacak oy oranları canlı yayın ile mercek altına alınacak. 17 mahallesi olan Tuzla'da seçimi kim kazandı sorusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanacak resmi verilerle kesinleşecek. İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024 adaylar ve partiler özelinde incelenecek. Açılan sandıklarla birlikte anlık oy sayısını Tuzla yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.