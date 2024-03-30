İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart akşamı oy sayımıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayacak seçim sonucu YSK tarafından aktarılan verilerle öğrenilecek. Bu noktada en çok merak edilenler arasında İstanbul'un ilçeleri de yer alıyor. İstanbul Tuzla seçim sonuçları da bu noktada araştırılıyor. Seçilen aday 5 yıl boyunca görevde bulunmaya hazırlanacak. İşte, canlı Tuzla yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

YSK verilerinden aktarılacak İstanbul Tuzla seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.