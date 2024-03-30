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Haberler Galeri İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:56

İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Megakentte takip edilecek seçim sonucu ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. YSK tarafından açıklanmaya başlayacak oy oranları canlı yayın ile mercek altına alınacak. 17 mahallesi olan Tuzla'da seçimi kim kazandı sorusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanacak resmi verilerle kesinleşecek. İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024 adaylar ve partiler özelinde incelenecek. Açılan sandıklarla birlikte anlık oy sayısını Tuzla yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz.

İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart akşamı oy sayımıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayacak seçim sonucu YSK tarafından aktarılan verilerle öğrenilecek. Bu noktada en çok merak edilenler arasında İstanbul'un ilçeleri de yer alıyor. İstanbul Tuzla seçim sonuçları da bu noktada araştırılıyor. Seçilen aday 5 yıl boyunca görevde bulunmaya hazırlanacak. İşte, canlı Tuzla yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

YSK verilerinden aktarılacak İstanbul Tuzla seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Şadi Yazıcı

CHP: Eren Ali Bingöl

İYİ Parti: Taha Orhun Ertürkmen

Yeniden Refah Partisi: İbrahim Gökay

Zafer Partisi: Akın Gürkan

İstanbul Tuzla Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Tuzla'da AK Parti Şadi Yazıcı, CHP Eren Ali Bingöl, İYİ Parti Taha Orhun Ertürkmen, Yeniden Refah Partisi İbrahim Gökay, Zafer Partisi Akın Gürkan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

TUZLA MAHALLELERİ

Tuzla'da 17 mahalle vardır:

Akfırat

Anadolu

Aydınlı

Aydıntepe

Cami

Evliya Çelebi

Fatih

İçmeler

İstasyon

Mescit

Mimar Sinan

Orhanlı

Orta

Postane

Şifa

Tepeören

Yayla

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