Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
20:12
İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
İstanbul Ümraniye seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, İstanbul Ümraniye seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!