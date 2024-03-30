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Haberler Galeri İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 20:12

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, İstanbul Ümraniye seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, İstanbul Ümraniye seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

İSTANBUL ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Ümraniye seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İsmet Yıldırım

CHP: Aykut Erdoğdu

İYİ Parti: Serkan Yalçın

DEM Parti: Edip Alpata

Yeniden Refah: Orçun Şekercioğlu

İstanbul Ümraniye Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ümraniye 'de AK Parti İsmet Yıldıırm, CHP Aykut Erdoğdu, İYİ Parti Serkan Yalçın, DEM Parti Edip Alpata VE Yeniden Refah Partisi Orçun Şekercioğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

ÜMRANİYE MAHALLELERİ

Ümraniye 'de 35 tane mahalle vardır:

  1. Adem Yavuz
  2. Altınşehir
  3. Armağanevler
  4. Aşağı Dudullu
  5. Atakent
  6. Atatürk
  7. Cemil Meriç
  8. Çakmak
  9. Çamlık
  10. Dumlupınar
  11. Elmalıkent
  12. Esenevler
  13. Esenkent
  14. Esenşehir
  15. Fatih Sultan Mehmet
  16. Finanskent
  17. Hekimbaşı
  18. Huzur
  19. Ihlamurkuyu
  20. İnkılap
  21. İstiklal
  22. Kazım Karabekir
  23. Madenler
  24. Mehmet Akif
  25. Namık Kemal
  26. Necip Fazıl
  27. Parseller
  28. Site
  29. Şerifali
  30. Tantavi
  31. Tatlısu
  32. Tepeüstü
  33. Topağacı
  34. Yamanevler
  35. Yukarı Dudullu
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