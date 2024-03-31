Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:00
İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024
Üsküdar seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar , 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. Üsküdar ilçesinde yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…