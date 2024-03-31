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Haberler Galeri İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:00

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024

Üsküdar seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar , 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. Üsküdar ilçesinde yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Üsküdar ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Üsküdar yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Üsküdar yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

İSTANBUL ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Üsküdar seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hilmi Türkmen

CHP: Sinem Dedetaş

İYİ Parti: Muammer Ertaç Ergüven

Yeniden Refah Partisi: Turgut Sadıkoğlu

Zafer Partisi: Nursel Çelikok

Memleket Partisi: Lale Özel

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

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Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÜSKÜDAR MAHALLERİ

Acıbadem

Ahmediye

Altunizade

Aziz Mahmut Hüdayi

Bahçelievler

Barbaros

Beylerbeyi

Bulgurlu

Burhaniye

Cumhuriyet

Çengelköy

Ferah

Güzeltepe

İcadiye

Kandilli

Kısıklı

Kirazlıtepe

Kuleli

Kuzguncuk

Küçük Çamlıca

Küçüksu

Küplüce

Mehmet Akif Ersoy

Mimar Sinan

Muratreis

Salacak

Selami Ali

Selimiye

Sultantepe

Ünalan

Valide-İ Atik

Yavuztürk

Zeynep Kamil

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Üsküdar'da AK Parti Hilmi Türkmen , CHP Sinem Dedetaş, İYİ Parti Muammer Ertaç Ergüven, Yeniden Refah Partisi Turgut Sadıkoğlu, Zafer Partisi Nursel Çelikok, Memleket Partisi Lale Özel ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

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