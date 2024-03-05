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Haberler Galeri İstanbul'a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:14

İstanbul'a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

AA
İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Başkan Recep Tayyipo Erdoğan lideriğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin ulaştırma projelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

İSTANBUL'A İKİ YENİ METRO HATTI MÜJDESİ

İstanbul ve Ankara'da açılış hazırlığı yapılan metro ve ulaştırma hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde açacağız. Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içinde açacağız." dedi.

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İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

IRAK İLE KALKINMA YOLU PROJESİ: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin her düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde netleşecek. Her düzeyde, gerek bakanlar gerekse genel müdürler düzeyinde konuşuyoruz.

İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

İyi ilerliyor, görüşüyoruz. İki hafta önce bir heyetimiz oradaydı. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor. Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinden sonra aşama katedeceğiz."

İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

ZENGEZUR KORİDORU

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye ucundaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

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