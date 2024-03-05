Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:14
İstanbul'a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.