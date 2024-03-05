İstanbul’a iki yeni metro hattı müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu ay içinde hizmete açılacak

İSTANBUL'A İKİ YENİ METRO HATTI MÜJDESİ

İstanbul ve Ankara'da açılış hazırlığı yapılan metro ve ulaştırma hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde açacağız. Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içinde açacağız." dedi.