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Haberler Galeri İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:44

İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen; silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Daltonlar" suç örgütünün; saldırıları gerçekleştirecek tetikçileri "Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinde oluşturdukları gruplardan kiraladıkları ifade edildi.

Emir SOMER
İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen ve kamı oyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün şifreleri çözülüyor.

İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

Geçtiğimiz günlerde Daltonlar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda motosikletli silahlı saldırılara karışan 6 çete üyesi uzun namlulu silahlarla yakalanmış, örgütün elebaşı "Can Dalton" kod adıyla bilinen Berat Can G. de geçtiğimiz haftalarda Rusya'da gözaltına alınmıştı.

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İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

Can Dalton'un yakalanması ve iadesiyle ilgili Rusya resmi makamları ile Interpol Başkanlığı ve KOM Başkanlığı tarafından resmi yazışmalara başlandı.

İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

HEDEFLER TETİKÇİLERE AKTARILIYOR

Silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan ve suçları para karşılığında işledikleri iddia edilen "Daltonlar" çetesinin üyelerinin yöntemleri de deşifre edildi.

İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

"Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinden bazı gruplar oluşturan çete üyeleri; iddialara göre silahlı saldırları gerçekleştirecek olan tetikçileri söz konusu iletişim gruplarından kiralıyor.

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