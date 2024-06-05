Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:44
İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu
Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen; silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Daltonlar" suç örgütünün; saldırıları gerçekleştirecek tetikçileri "Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinde oluşturdukları gruplardan kiraladıkları ifade edildi.