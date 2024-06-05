İşte ‘Daltonlar’ın şifresi! Tetikçileri böyle kiralıyorlar: Kan donduran yöntem deşifre oldu

HEDEFLER TETİKÇİLERE AKTARILIYOR



Silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan ve suçları para karşılığında işledikleri iddia edilen "Daltonlar" çetesinin üyelerinin yöntemleri de deşifre edildi.



