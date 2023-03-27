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Haberler Galeri İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:59

İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

Mehmet Barlas 2018'de parti içinde yaptıklarından daha ağır şekilde haftalardır Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırma operasyonları yapan CHP ve ortaklarının bunu yapmasının altında yatan nedeni kaleme aldı. CHP'nin ve özellikle 6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yönelik saldırının dozunu artırmasının sebebi HDP işbirliğiyle kesinleşen ayrımın yaşattığı kayıp! İşte CHP'nin İnce'ye vereceği oy ve vekil sayısı

MEHMET BARLAS
İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

6'lı koalisyonun HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce için düğmeye neden bastı? İşte Mehmet Barlas'ın İnce'ye yoğun saldırının sebeplerini kaleme aldığı yazısı;

Geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu için bugün son gün. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi. Muharrem İnce de 100 bin imzayı tamamladı. Dün akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza barajını aştı. Artık 4 Cumhurbaşkanı adayı ile 14 Mayıs'ta sandık başına gidileceği kesinleşti.

Bu yarış içerisinde son günlerde en çok tartışılan isim olan Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek.

İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say. Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması üzerine Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü.

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İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

Tabi söz ustası Muharrem İnce de bundan geri kalmadı. Sosyal medyada kraldan fazla kralcı olanların da katıldığı böyle tuhaf tartışmalara şahit oluyoruz.

İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

Muharrem İnce'ye saldıranlar, itibarsızlaştırmak için ona birçok sıfat takmış. Merak ediyorum, madem bu kadar itibarsız biri olduğunu düşünüyorlar, neden bu kadar saldırıyorlar?

İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor

Bunun tek bir cevabı var; CHP'de sıkışmış ulusalcı oylar, ilk kez sandığa gidecek CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ve HDP ile ittifak nedeniyle İyi Parti'ye küsmüş oylar hızla Muharrem İnce'ye gidiyor.

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