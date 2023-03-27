Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:59
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
07:59
İşte Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce savaşının sebebi; Bu tabloda 40 milletvekili gidiyor
Mehmet Barlas 2018'de parti içinde yaptıklarından daha ağır şekilde haftalardır Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırma operasyonları yapan CHP ve ortaklarının bunu yapmasının altında yatan nedeni kaleme aldı. CHP'nin ve özellikle 6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yönelik saldırının dozunu artırmasının sebebi HDP işbirliğiyle kesinleşen ayrımın yaşattığı kayıp! İşte CHP'nin İnce'ye vereceği oy ve vekil sayısı