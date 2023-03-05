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Haberler Galeri İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti'den rakiplerine büyük fark
Giriş Tarihi: 05.03.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 07:53

İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti'den rakiplerine büyük fark

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından patlak veren siyasi kriz sonrası yaşanan gelişmeler yaklaşan genel seçimler öncesi oy verecek seçmenler için koalisyon hükümetinin ne kadar kötü olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. 14 Mayıs'ta ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler ile ilgili SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısında paylaştığı anketin sonuçları...

İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

Son 48 saat içinde Altılı Masa'da yaşanan kriz, doğası gereği muhalefetin kriz üretme potansiyeli taşımasından kaynaklanıyor. Çünkü Altılı Masa, Akşener'in dediği gibi ilkeli değil hesaba dayanan bir "proje" ittifakıydı. Kriz içinde kriz yaşamaları da bu nedenle kaçınılmazdı.

İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

İktidar olma şansları masa dağılmasa da yoktu... Ama velev ki olsalardı bugün partiler arasında yaşanan siyasal kriz o zaman ülke yönetimine yansıyacak ve bedeli çok daha ağır olacaktı.

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İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

Bu yüzden hep eski Türkiye'deki "kirli pazarlıklar" üzerine kurulan koalisyon hükümetlerini hatırlatıp uyardık.

İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

Bu gerçeği daha o noktaya gelmeden Altılı Masa'nın taşıyıcı partilerinden İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener açıkladı:
"Bugünlere dayatmalara, kirli pazarlıklara dayanarak geldik. Anlaşıldı ki kişisel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir."

İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

Yeniler yutulur iddialar değil bunlar... Dayatmaları anladık da bu "kirli pazarlıklar" neyin nesi? İP Genel Başkanı Akşener, kendi partisini kurtarma hesabıyla masayı terk etmiş olabilir ama suçladıkları isimler bu ülkeyi birlikte yöneteceği partilerin genel başkanları...

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