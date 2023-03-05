Giriş Tarihi: 05.03.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
07:53
İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti'den rakiplerine büyük fark
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından patlak veren siyasi kriz sonrası yaşanan gelişmeler yaklaşan genel seçimler öncesi oy verecek seçmenler için koalisyon hükümetinin ne kadar kötü olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. 14 Mayıs'ta ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler ile ilgili SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısında paylaştığı anketin sonuçları...