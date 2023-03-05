İşte son anket sonuçları! Başkan Erdoğan ve AK Parti’den rakiplerine büyük fark

Son 48 saat içinde Altılı Masa'da yaşanan kriz, doğası gereği muhalefetin kriz üretme potansiyeli taşımasından kaynaklanıyor. Çünkü Altılı Masa, Akşener'in dediği gibi ilkeli değil hesaba dayanan bir "proje" ittifakıydı. Kriz içinde kriz yaşamaları da bu nedenle kaçınılmazdı.



