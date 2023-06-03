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Haberler Galeri İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı
Giriş Tarihi: 03.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 09:25

İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te terör örgütü mensuplarının kol gezmesi, Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın skandalının 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilmesi krize neden olmuştu. İsveç'in kapı dışında kalmasına neden olan bu gelişmelere apar topar terörle mücadele yasası ile karşılık verildi. Sebebi ise Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma İhtimali... İşler istedikleri gibi gitmedi ancak ya İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı? SABAH yazarı Mevlüt Tezel yazdı...

MEVLÜT TEZEL
İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için son umudu Kemal Kılıçdaroğlu idi. Seçim sonuçları istedikleri gibi gelseydi işlerinin daha kolay olacağını düşündüler ancak Türkiye kararını tüm dünyaya gösterdi. Peki ya İsveç Kılıçdaroğlu ile masaya otursaydı...

Mevlüt Tezel yazdı...

İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul etmiyordu. Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini düşünerek işi yavaşlatıyorlardı.

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İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

Şimdi apar topar terörle mücadele için bir yasa çıkardılar. Hukukçular bunun içi boş, göstermelik bir yasa olduğunu söylüyor.
Türkiye ise İsveç'ten somut adımlar atmasını istiyor.

İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

Bebek katili PKK'lıları demokrasi, fikir özgürlüğü diye destekleyen İsveç'in düştüğü durum acıklı. Pazarlık masasında ABD'den istediğimiz F-16'lar da var.

İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; "Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği hakkında endişeleri dile getirilmiştir. Hem F-16 hem de İsveç konusu birlikte ilerleyebilir" dedi. Yani ABD önce "İsveç'e onay ver sonra F-16'ları alırsın" diyor.

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