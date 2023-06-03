Giriş Tarihi: 03.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 09:25

İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı... Mevlüt Tezel yazdı

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te terör örgütü mensuplarının kol gezmesi, Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın skandalının 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilmesi krize neden olmuştu. İsveç'in kapı dışında kalmasına neden olan bu gelişmelere apar topar terörle mücadele yasası ile karşılık verildi. Sebebi ise Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma İhtimali... İşler istedikleri gibi gitmedi ancak ya İsveç Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına otursaydı? SABAH yazarı Mevlüt Tezel yazdı...