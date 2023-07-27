İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

Seçimlerin ardından koalisyonun her partisinde kriz yaşandı. CHP'de değişim sancısı yaşanırken İYİ Parti de karıştı. Meral Akşener, PKK/HDP'nin desteklediği koalisyon masasında oturmasını eleştiren partilileri hedef aldı. Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'i ihraç istemiyle disipline yolladı. Mücadelesine devam edeceğini söyleyen Ethem Baykal ise katıldığı canlı yayında önemli bir çıkış yaptı: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var