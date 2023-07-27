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Haberler Galeri İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:44

İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

Seçimlerin ardından koalisyonun her partisinde kriz yaşandı. CHP'de değişim sancısı yaşanırken İYİ Parti de karıştı. Meral Akşener, PKK/HDP'nin desteklediği koalisyon masasında oturmasını eleştiren partilileri hedef aldı. Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'i ihraç istemiyle disipline yolladı. Mücadelesine devam edeceğini söyleyen Ethem Baykal ise katıldığı canlı yayında önemli bir çıkış yaptı: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var

İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyon hüsrana uğradı. Aldıkları yenilginin ardından hem koalisyon hem de partiler karıştı. CHP'de gündem değişim hareketi gizli darbe toplantısıydı.

İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

İYİ Parti'de de Meral Akşener'e karşı tepki vardı. Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e eleştiri yağdı.

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İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

Seçimlerin ardından yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kürsüde parti arkadaşlarını hedef aldı.

İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

YOL ARKADAŞLARINI AZARLADI!

Parti içindeki bazı isimlerin kendisini hedef aldığını belirterek, "Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Ama affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi! Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!" ifadelerini kullandı. Ardından düğmeye bastı.

İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

HEPSİNİN İHRACINI İSTEDİ

Kendisi eleştiren ve istifasını isteyen Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'i ihraç istemiyle disipline yolladı.

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