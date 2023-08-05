Giriş Tarihi: 05.08.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 20:06

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk'ün görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından bir istifa haberi de Manisa'dan geldi. İYİ Parti Turgutlu ilçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Öte yandan dün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından da 14 kişi istifa etmişti.