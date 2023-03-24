Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:52
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
08:52
İYİ Parti'de son dakika: Yavuz Ağıralioğlu sonrası parti barut fıçısı! Bir açıklama daha geldi
Son dakika İYİ Parti haberleri: Kısa süre önce terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye tehlikeli tavizler vererek istediğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de depreme yol açtı. Kılıçdaroğlu ismine en başından beri muhalif olan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklamasında koltuk sevdası uğruna yapılan terör pazarlığını eleştiri yağmuruna tuttu. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da bir başka koldan tepki gösterdi