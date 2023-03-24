İYİ Parti’de son dakika: Yavuz Ağıralioğlu sonrası parti barut fıçısı! Bir açıklama daha geldi

"RESMİ DİLİMİZ VE HEPİMİZİN ANLAYACAĞI DİL TÜRKÇEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Meclis'te hepimizin anlayabileceği dil Türkçedir, ortak dilimizdir. Kürtçeyi de çok az insanın anlaması gibi bir durum ortadayken, onun o şekilde konuşulmasını ben doğru bulmuyorum" demiş ve ittifaktaki çatlağı gözler önüne sermişti.