Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:19

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Instagram hesabından 2019 belediye seçimleri öncesi Cumhur İttifakı sıralarına dönerek, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz." ifadelerini kullandığı konuşmasını paylaştı. Ağıralioğlu'nun o konuşması sonrası, İYİ Parti ve CHP, HDP'nin desteği ile İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazandı. Ağıralioğlu, HDP ile işbirliği içinde olmadıklarını sık sık söylemeye devam etti. Ancak gelinen noktada 6'lı koalisyona HDP'nin 7'nci ortak olarak katılması Ağıralioğlu'na o gün söylediği tüm sözleri yutturdu. 'Çocuklarımızın katili' dediği PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakın inkar edilemez noktaya gelmesi ile Ağıralioğlu'na tek seçenek olarak ayrılık kaldı. Ağıralioğlu, dün bu videoyu paylaşarak partisine, "Çocuklarımızın katilleri ile seçime gidiyorsunuz" mesajı verdi.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin HDP'nin koalisyona katılmasına sessiz kalması sonrası istifa etti. Ağıralioğlu, istifa kararının ardından Instagram hesabından manidar bir video paylaştı. Ağıralioğlu, 2019'daki belediye seçimleri öncesi Meclis'te, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz." ifadelerini kullanmıştı. O dönem Cumhur İttifakı sıralarına dönerek bu konuşmayı yapan Ağıralioğlu, daha sonra çok ağır gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı, kapalı kapılar ardında HDP'nin de desteğini alarak seçimlere girdi. İstanbul ve Ankara'yı HDP'nin desteği ile kazanan Millet İttifakı, İstanbul'da birçok belediye iştirakini HDP'ye verdi. Ağıralioğlu ve İYİ Parti sık sık halk deyimiyle, 'gaz alma' açıklamaları yaparak HDP'ye karşılık verse de, İstanbul'daki belediye iştiraklerini HDP ile bölüşmeye göz yummak zorunda kaldı. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyonun 7'nci ortağı oldu. İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nun deyimi ile, "Çocuklarımızın katili" PKK'nın siyasi uzantısı ile bir masaya oturmayı kabul etti. Terör örgütü PKK'dan da 6'lı koalisyon ile HDP işbirliğine destek gelince Ağıralioğlu, o gün Cumhur İttifakı'na meydan okuduğu sözlerin tamamı ile yüzleşmek zorunda kaldı. Yaşananlara daha fazla tahammül edemeyen Ağıralioğlu, zamanın kendisini haksız çıkarması ile partisinden ayrıldı.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuzağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için çok sert sözler kullanmıştı. "Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Ağıralioğlu, "HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım.

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz." İfadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA