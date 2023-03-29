İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Instagram hesabından 2019 belediye seçimleri öncesi Cumhur İttifakı sıralarına dönerek, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz." ifadelerini kullandığı konuşmasını paylaştı. Ağıralioğlu'nun o konuşması sonrası, İYİ Parti ve CHP, HDP'nin desteği ile İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazandı. Ağıralioğlu, HDP ile işbirliği içinde olmadıklarını sık sık söylemeye devam etti. Ancak gelinen noktada 6'lı koalisyona HDP'nin 7'nci ortak olarak katılması Ağıralioğlu'na o gün söylediği tüm sözleri yutturdu. 'Çocuklarımızın katili' dediği PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakın inkar edilemez noktaya gelmesi ile Ağıralioğlu'na tek seçenek olarak ayrılık kaldı. Ağıralioğlu, dün bu videoyu paylaşarak partisine, "Çocuklarımızın katilleri ile seçime gidiyorsunuz" mesajı verdi.