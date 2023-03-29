İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu paylaştı! 7’li koalisyona ‘HDPKK’ tepkisi: ‘Çocuklarımızın katili’ mesajı!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin HDP'nin koalisyona katılmasına sessiz kalması sonrası istifa etti. Ağıralioğlu, istifa kararının ardından Instagram hesabından manidar bir video paylaştı. Ağıralioğlu, 2019'daki belediye seçimleri öncesi Meclis'te, "Çocuklarımızın katillerinin bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz, alırsak namussuzuz." ifadelerini kullanmıştı. O dönem Cumhur İttifakı sıralarına dönerek bu konuşmayı yapan Ağıralioğlu, daha sonra çok ağır gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı, kapalı kapılar ardında HDP'nin de desteğini alarak seçimlere girdi. İstanbul ve Ankara'yı HDP'nin desteği ile kazanan Millet İttifakı, İstanbul'da birçok belediye iştirakini HDP'ye verdi. Ağıralioğlu ve İYİ Parti sık sık halk deyimiyle, 'gaz alma' açıklamaları yaparak HDP'ye karşılık verse de, İstanbul'daki belediye iştiraklerini HDP ile bölüşmeye göz yummak zorunda kaldı. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyonun 7'nci ortağı oldu. İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nun deyimi ile, "Çocuklarımızın katili" PKK'nın siyasi uzantısı ile bir masaya oturmayı kabul etti. Terör örgütü PKK'dan da 6'lı koalisyon ile HDP işbirliğine destek gelince Ağıralioğlu, o gün Cumhur İttifakı'na meydan okuduğu sözlerin tamamı ile yüzleşmek zorunda kaldı. Yaşananlara daha fazla tahammül edemeyen Ağıralioğlu, zamanın kendisini haksız çıkarması ile partisinden ayrıldı.