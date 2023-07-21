Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:14

İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

Kemal Kılıçdaroğlu, sırf seçimi kazanabilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği vadetti. Ancak seçimde aldığı tarihi yenilgiyle genel başkanlığı bile kaybedecek duruma geldi. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nun partisine bakanlık ile MİT Başkanlığını verdiğini söylemesi krizin fitilini ateşledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bile yalanladığı iddialarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu "İkimizin arasında özel bir protokol. Kimsenin haberi yoktu" dedi. Bu sözlere koalisyonun ağır toplarından tepki gecikmedi… İşte detaylar…

İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

Birbirine benzemeyen 8 parti, aynı masanın etrafında toplandı. Türkiye'yi yöneteceğiz diyerek yola çıkanlar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgiyi aldı. Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

BAKANLIK DAĞITTI!

13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

ÖZDAĞ'DAN ŞOK İDDİA!

İttifaka en son katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı. Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini vurguladı.

İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM'

"Ben de İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler rahatsız olur diye bu anlaşmanın gizli tutulmasını istemişti" çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı…

İYİ Partili o isim Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Gizli anlaşma koalisyonu karıştırdı!

ÖZTRAK YALANLADI AMA...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" açıklaması yapsa da sular durulmadı.

SON DAKİKA