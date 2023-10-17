İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni hedef gözetmeksizin 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor. İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de 2 bin 778 Filistinli öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı. FİLİSTİN'E SUSTU, İSRAİL'İ ÖVDÜ Filistin'e yönelik katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği ortaya çıktı. Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü. TEPKİ TOPLADI Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışı büyük tepki çekti.