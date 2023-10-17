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Haberler Galeri İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin'e sustu, terör devletini destekledi
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:50

İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin'e sustu, terör devletini destekledi

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına tepkiler sürerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in Filistin-İsrail çatışmasında açıkça terör devletini destekleyen sosyal medya gönderilerini beğendiği görüldü.

SABAH
İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni hedef gözetmeksizin 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor. İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de 2 bin 778 Filistinli öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı.

İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi

FİLİSTİN'E SUSTU, İSRAİL'İ ÖVDÜ

Filistin'e yönelik katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği ortaya çıktı.

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İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi

Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.

İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi

TEPKİ TOPLADI

Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışı büyük tepki çekti.

İYİ Partili Taner Demirer’in İsrail beğenileri tepki çekti! Filistin’e sustu, terör devletini destekledi
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