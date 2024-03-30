Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:14
İzmir Balçova seçim sonuçları! YSK Balçova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
İzmir Balçova seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidiyor. Balçova seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Balçova seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık Balçova seçim sonucu ve oy oranları sorgulama ekranı 2024.