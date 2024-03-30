İzmir Balçova seçim sonuçları! YSK Balçova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Balçova seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. İzmir Balçova seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Balçova yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

İZMİR BALÇOVA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Balçova seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.