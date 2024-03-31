Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İzmir Balçova Seçim Sonuçları belli oluyor! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel
İzmir Balçova yerel seçim sonuçları sorgulanıyor İzmir'in önemli ve dikkat çeken ilçelerinden Balçova seçimi kim kazandı sandıkların tamamının açılması ile belli oluyor. Bugün kullanılan oylarla gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa giden binlerce seçmen için canlı ve anlık Balçova seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık oy oranları ile İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı