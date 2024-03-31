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Haberler Galeri İzmir Balçova Seçim Sonuçları belli oluyor! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İzmir Balçova Seçim Sonuçları belli oluyor! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel

İzmir Balçova yerel seçim sonuçları sorgulanıyor İzmir'in önemli ve dikkat çeken ilçelerinden Balçova seçimi kim kazandı sandıkların tamamının açılması ile belli oluyor. Bugün kullanılan oylarla gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa giden binlerce seçmen için canlı ve anlık Balçova seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık oy oranları ile İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı

İzmir Balçova Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı

Balçova seçimi kim kazandı sorusu netliğe kavuşuyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için mührünü bastı. İzmir Balçova seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Balçova yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

İZMİR BALÇOVA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Balçova seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Balçova Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı

BALÇOVA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Erol Eroğlu

CHP: Onur Yiğit

İYİ Parti: Hicran Helezür

DEM Parti: Hüseyin Çelik

Yeniden Refah: İbrahim Emre Akbaş

Balçova Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Balçova Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

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İzmir Balçova Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Erol Eroğlu, CHP Onur Yiğit, İYİ Parti Hicran Helezür, DEM Parti Hüseyin Çelik, Yeniden Refah İbrahim Emre Akbaş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz

İzmir Balçova Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Balçova yerel seçim sonuçları anlık ve güncel takip ekranı

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