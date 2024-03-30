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Haberler Galeri İzmir Bayındır Seçim Sonuçları | YSK Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:00

İzmir Bayındır Seçim Sonuçları | YSK Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

İzmir'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler İzmir Bayındır'da seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı İzmir Bayındır seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.

İzmir Bayındır seçim sonuçları! YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidiyor. Oyunu kullanıp seçimi ekran başında canlı canlı takip etmek isteyenler, İzmir Bayındır seçim sonuçları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte seçimi anbean takip edebileceğini YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İZMİR BAYINDIR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Bayındır seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bayındır seçim sonuçları! YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BAYINDIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Uğur Demirezen

CHP: Davut Sakarsu

İYİ Parti: Kenan Gökçen

DEM Parti: Rojda Tanman

Yeniden Refah Partisi: Muammer Sarıbaş

Zafer Partisi: Cemil Aras

Memleket Partisi: Ali Saip Erişen

İzmir Bayındır Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Bayındır seçim sonuçları! YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

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İzmir Bayındır seçim sonuçları! YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Bayındır'da AK Parti Uğur Demirezen, CHP Davut Sakarsu, İYİ Parti Kenan Gökçen, DEM Parti Rojda Tanman, Yeniden Refah Partisi Muammer Sarıbaş, Zafer Partisi Cemil Aras, Memleket Partisi Ali Saip Erişen ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Bayındır seçim sonuçları! YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAYINDIR MAHALLELERİ

Bayındır'da 59 mahalle vardır:

Alankıyı

Alanköy

Arıkbaşı

Atatürk

Balcılar

Bıyıklar

Buruncuk

Camii

Cumhuriyet

Çamlıbel

Çenikler

Çınar

Çınardibi

Çırpı Cami

Çiftçigediği

Demircilik

Dereköy

Dernekli

Elifli

Ergenli

Fatih

Fırınlı

Gaziler

Hacı Beşir

Hacı İbrahim

Hasköy

Hatay

Havuzbaşı

Hisarlık

İbrahimçavuş

Kabaağaç

Karahalilli

Karahayıt

Karapınar

Karaveliler

Kızılcaağaç

Kızılcaova

Kızılkeçili

Kızıloba

Kurt

Lütuflar

Mektep

Mithatpaşa

Necati Uza

Orta

Osmanlar

Pınarlı

Sadıkpaşa

Sarıyurt

Söğütören

Tokatbaşı

Turan

Yakacık

Yakapınar

Yeni

Yenice

Yeşilova

Yusuflu

Zeytinova

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