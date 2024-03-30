Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:00
İzmir Bayındır Seçim Sonuçları | YSK Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
İzmir'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler İzmir Bayındır'da seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı İzmir Bayındır seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.