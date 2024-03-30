Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:10
İzmir Çiğli seçim sonuçları || YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanları belirlenecek. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İzmir'in 215 bin 172 nüfuslu ilçesi olan Çiğli yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Çiğli seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile İzmir Çiğli seçim sonuçları 2024 takip ekranı!