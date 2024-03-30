İzmir Çiğli seçim sonuçları || YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

İzmir Çiğli seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde illerin yanı sıra ilçeleri de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından paylaşılan canlı ve anlık oy oranları ile Çiğli seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Çiğli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.