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Haberler Galeri İzmir Çiğli seçim sonuçları || YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:10

İzmir Çiğli seçim sonuçları || YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanları belirlenecek. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İzmir'in 215 bin 172 nüfuslu ilçesi olan Çiğli yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Çiğli seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile İzmir Çiğli seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İzmir Çiğli seçim sonuçları! YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Çiğli seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde illerin yanı sıra ilçeleri de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından paylaşılan canlı ve anlık oy oranları ile Çiğli seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Çiğli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Çiğli seçim sonuçları! YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Gökçekaya

CHP: Onur Emrah Yıldız

İYİ Parti: Özgür Doğan

DEM Parti: Ahmet Şanci

Yeniden Refah: Salim Ay

TİP: Orhan Akıncı

Zafer Partisi: Selahattin Erniş

İzmir Çiğli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Çiğli seçim sonuçları! YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Çiğli seçim sonuçları! YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Çiğli'de AK Parti Murat Gökçekaya, CHP Onur Emrah Yıldız, İYİ Parti Özgür Doğan, DEM Parti Ahmet Şanci, Yeniden Refah Partisi Salim Ay, TİP Orhan Akıncı, Zafer Partisi Selahattin Erniş, Memleket Partisi Ethem Uysal, DSP Aytekin Karagüzel, TKP Emel Diril, HKP Semra Dalıcı, BTP Güneş Başıbüyük ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Çiğli seçim sonuçları! YSK Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇİĞLİ MAHALLELERİ

Çiğli'de 26 mahalle vardır:

Ahmet Efendi

Ahmet Taner Kışlalı

Ataşehir

Atatürk

Aydınlıkevler

Balatçık

Cumhuriyet

Çağdaş

Egekent

Esentepe

Evka-2

Evka-5

Evka-6

Güzeltepe

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İnönü

İzkent

Kaklıç

Köyiçi

Küçük Çiğli

Maltepe

Sasalı Merkez

Şirintepe

Uğur Mumcu

Yakakent

Yenimahalle

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